社宅綠化幫城市降溫 北市議員張文潔：植栽不當頻枯死

台北市議員張文潔指出，廣慈社宅旁的人行道植栽，頻傳枯死。（張文潔辦公室提供）

2025/04/15 17:58

〔記者何玉華／台北報導〕台北市推動城市降溫計畫，提出低碳家園三大策略，其中包括增加綠化面積，民進黨台北市議員張文潔今（15）日質詢指出，都發局推出社宅立體綠化，也增加廣慈社宅周邊的人行道綠化，但有些地方曬不到太陽，植栽很快就枯死，成為社居髒亂點，浪費錢又破壞環境，引起民怨；都發局表示，植栽設計要考量「適地適種」，廣慈部分區位因建築量體遮蔽、光照不足，將進行綠化檢討與植栽汰換，同時加強排水及養護系統。

台北市議會工務委員會今天進行都發局業務報告；張文潔質詢指出，社宅綠化是非常好的政策，但要考慮植被適合的生長環境，她以廣慈社會住宅為例指出，人行道退縮後的空間，曬不到陽光，植栽種後不久就枯萎，光禿禿的一片，還有人亂丟垃圾，造成髒亂點，民眾抱怨，她前後已辦理多次會勘，仍沒有長期規畫。

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都發局表示，社宅立體綠化設計包括屋頂綠化、陽台植栽、露台景觀與垂直綠牆等多元綠覆系統，藉由建築空間創造綠意層次，提升居住品質並符合綠建築標章規範。植栽選擇應「適地適種」，依據日照、風向與排水條件，廣慈園區部分區位因建築量體遮蔽、光照不足，造成植栽稀疏或枯死現象，將進行綠化檢討與植栽汰換，並加強排水及養護系統。

都發局指出，社宅由住宅及都市更新中心辦理維護管理作業，針對園藝維護管理已納入物管契約定期巡檢，範圍包含社宅基地、垂直綠化及認養的人行道與行道樹等，巡檢時除檢視景觀園藝水量補注及定期施肥外，也注意植栽存活情形。

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