竹縣湖口觀星夕照、尖石小錦屏溫泉步道 獲台灣景觀大獎佳作

新竹縣尖石鄉的小錦屏溫泉步道。（取自竹縣府官網）

2025/04/15 17:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫」第2期工程跟「尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」這次在中華民國景觀學會舉辦「第12屆台灣景觀大獎」各自獲得「公園綠地／公共開放空間類」跟「設施環境類」的佳作，展現新竹縣環境景觀工程品質的持續提升和受肯定。

縣府交旅處長陳盈州說，「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫」第2期工程，透過1期綠帶跟2期藍帶計畫整合串聯湖口老街，形成輕旅行路線。

請繼續往下閱讀...

藉由步道串聯到後山茶香步道2.3公里、畚箕窩溪濱水步道795公尺，可以在此欣賞湖口老街後山山景跟生態，也平添遊客增拍照打卡的新景點，目前已經成為縣內最受歡迎的自然生態景觀步道。

至於「尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」是以野溪溫泉為景點，透過這個計畫，跟小錦屏部落耆老們共同尋找當地部落族人古老獵徑與紀錄。

為保留原始生態風貌，施工避免使用大型機具造成破壞，步道都是採手工人力方式建置，全長748公尺，沿途還規劃有2處眺景休憩空間，分別是觀瀑平台、聽瀑區，讓遊客近距離欣賞小錦屏瀑布飛流而下，水拍擊石、轟然作響的景觀，達到「減碳工程，永續觀光」的理念。

新竹縣尖石鄉的小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程，這次也獲「第12屆台灣景觀大獎」設施環境類的佳作。（取自竹縣府官網）

新竹縣「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫」第2期工程這次獲得「第12屆台灣景觀大獎」的「公園綠地／公共開放空間類」佳作。（取自竹縣府官網）

新竹縣「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫」第2期工程可以串聯湖口老街後山的茶香步道。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法