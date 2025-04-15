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    南投山區黑熊頻出沒 防人熊衝突傳授撇步

    南投山區台灣黑熊頻出沒，為防止人熊衝突，林保署南投分署舉辦教育訓練，示範用防熊噴霧趨避黑熊。（林保署南投分署提供）

    南投山區台灣黑熊頻出沒，為防止人熊衝突，林保署南投分署舉辦教育訓練，示範用防熊噴霧趨避黑熊。（林保署南投分署提供）

    2025/04/15 17:38

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛、信義鄉近年台灣黑熊出沒頻繁，2023年廬山部落曾有黑熊入侵滋擾，這2年通報數也分別有4、3起，林保署南投分署為防止人熊衝突，今天在埔里工作站舉辦衝突因應教育訓練，山區避免單獨行動，製造聲響讓黑熊自行避開，以及妥善存放食物防止氣味逸散，都可防範黑熊滋擾。

    林保署南投分署說，2023年接獲仁愛鄉廬山部落有黑熊入侵滋擾，破壞養蜂人家蜂箱吃蜂蜜。蜂農後來移除蜂箱，配合架設攝影機記錄黑熊，獲得生態服務給付。

    之後在仁愛鄉馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走、馬海濮山，以及信義鄉丹大林道、無雙溫泉、巴庫拉斯等地區，都有黑熊現蹤，統計前年1件入侵滋擾，3件目擊、痕跡通報，去年也有3件目擊、痕跡通報，顯示黑熊出沒頻繁。

    南投分署說，為保育台灣黑熊，除了持續宣導誤捕通報免罰，以及參與生態服務給付外，今天也在埔里工作站教育山區民眾防止人熊衝突，例如進入山林應結伴同行，避免落單與晨昏、夜間活動，行進時製造聲響，可敲打登山杖，或以熊鈴、哨子發出聲音，讓黑熊能自行避開，或使用防熊噴霧趨避黑熊。

    食物、廚餘也要妥善存放，垃圾帶下山，若遭遇黑熊應避免尖叫或奔跑，應維持面對黑熊姿勢，然後緩慢後退，盡可能拉開距離，防止人熊衝突。

    南投山區台灣黑熊頻出沒，2023年仁愛鄉廬山部落發生黑熊入侵滋擾事件。（林保署南投分署提供）

    南投山區台灣黑熊頻出沒，2023年仁愛鄉廬山部落發生黑熊入侵滋擾事件。（林保署南投分署提供）

    南投山區台灣黑熊頻出沒，2024年在能高越嶺國家步道西段就巧遇黑熊。（林保署南投分署提供）

    南投山區台灣黑熊頻出沒，2024年在能高越嶺國家步道西段就巧遇黑熊。（林保署南投分署提供）

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