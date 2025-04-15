農業部核定台東改良種芒果寒害現金救助 明起受理申請

台東夏雪芒果受寒害，花穗酥黑，結果率極差。（記者黃明堂攝）

2025/04/15 17:33

〔記者黃明堂／台東報導〕今年台東夏雪芒果寒害農損嚴重，農民辛苦一整年，損失慘重。立委陳瑩與莊瑞雄，日前多次帶領農業部及相關單位前往果園勘查，陳瑩要求農業部以最快速度核定現金救助，協助農民渡過難關。農業部今（15）公告「改良種芒果低溫農業天然災害現金救助」，請受損農民盡快向公所提出申請，受理申請期間4/16到4/29止。

夏雪芒果除台東以外，雲林、嘉義、台南及屏東也有種植，但最集中的產區在台東，因為台東的土壤氣候影響，讓台東夏雪芒果特別鮮甜且細膩多汁，成為最受大家喜愛的芒果。陳瑩表示，這次年節前後冷颼颼的天氣，多次寒流的影響之下，許多的夏雪芒果成為「空包彈」（果穗宿存無子果），農民付出的心血將化為烏有、欲哭無淚。

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依照農業部統計，全台東種植改良種芒果的面積約350公頃，台東市、卑南鄉、東河鄉為前三大種植面積的鄉鎮（分別為145公頃、61公頃、49公頃），而台東改良種芒果當中，種植夏雪芒果為最大宗230公頃，夏雪芒果為台東主要的農產品之一。陳瑩說，農業部今天公布的現金救助，對於農民的損失，雖然是杯水車薪，但可以減輕農民經濟壓力。

農業部依照「農業天然災害現金救助項目及額度」公告改良種芒果低溫農業天然災害現金救助，每公頃為10萬元，請受災損的果農盡快向各公所提出申請。

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