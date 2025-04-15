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    北市iMAP食藥粧地圖外送資訊不確實 遭質疑缺漏黑數

    台北市議員顏若芳（左）表示，台北市iMAP食藥粧網路地圖的網路美食外送平台專區資訊登錄不確實。（圖取自台北市議會網頁）

    台北市議員顏若芳（左）表示，台北市iMAP食藥粧網路地圖的網路美食外送平台專區資訊登錄不確實。（圖取自台北市議會網頁）

    2025/04/15 17:32

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員顏若芳表示，台北市iMAP食藥粧網路地圖的網路美食外送平台專區資訊登錄不確實，不少店家明明在2大外送平台都有上架，網頁卻只有列出其中1家，且未寫明複查合格項目，要求衛生局釐清稽查機制，校正資訊。北市衛生局回應，網頁資訊主要是依照業者提供資訊列出，會回去討論如何呈現稽查資訊對民眾較好。

    顏若芳列舉八方雲集、Subway、梁社漢、樂法等連鎖店家，網頁上只有寫與foodpanda合作，但事實上他們也都有和Uber Eats合作。顏若芳指出，iMAP食藥粧網路地圖網頁上寫了複查合格或限期改善，卻沒寫複查什麼項目，揭露訊息不完整，民眾會以為是「所有食安項目都合格」，但事實上卻有漏登、資訊缺漏的狀況，質疑漏登資訊有多少，民眾能安心嗎？

    衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，複查合格是針對單一店家食安稽查的結果，局長黃建華也說，不會特別認定餐廳跟幾個外送平台合作，主要都是依照業者提供的資訊列出。

    林冠蓁說，網頁上的資料都是有稽查過的資訊，衛生局每年會請外送平台提供合作的餐飲業者名單，再放到網頁上。她坦言，因為資料一年僅提供一次，可能有點時間差，會請平台再提供資料後核對。

    顏若芳要求衛生局應全面檢討，釐清業者稽查機制，並校正平台資料，同時應責令外送平台業者主動通報店家名冊，公開稽查項目，並視必要修正外送業自治條例。林冠蓁回應，關於平台資訊揭露方式，會再討論要如何呈現較好。

    台北市議員顏若芳（左）表示，台北市iMAP食藥粧網路地圖的網路美食外送平台專區資訊登錄不確實。（圖取自iMAP食藥粧網路地圖）

    台北市議員顏若芳（左）表示，台北市iMAP食藥粧網路地圖的網路美食外送平台專區資訊登錄不確實。（圖取自iMAP食藥粧網路地圖）

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