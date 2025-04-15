澎湖風櫃國小學童介紹螺貝 屏東縣戶外及海洋教育中心團隊驚豔

風櫃國小學介紹澎湖各種螺貝，展現海洋教育成果。（風櫃國小提供）

2025/04/15 17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊參訪澎湖縣戶外教育及海洋教育中心，深入了解澎湖在地海洋教育實踐與創新做法，督學、校長及第一線教師組成參訪團，對於澎湖海洋小學風櫃國小的課程設計與孩子們的精彩表現大大讚賞！

戶外教育及海洋教育中心位於風櫃國小，是澎湖縣接待各地參訪團隊、甚至向國際行銷澎湖教育亮點的重要窗口。這次參訪行程由校長風櫃國小林妍伶接待，安排學生以自信從容的台風，介紹澎湖獨特的螺貝類生物，內容豐富、表達清晰，孩子們展現學習成果與在地認同，讓在場來賓深受感動，紛紛豎起大拇指稱讚，「這樣的課程太棒了！」

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林妍伶也向來賓熱情分享澎湖縣推動海洋教育的創新做法，包括陳光復縣長重視並發行的海洋保育教材、實地導覽與戶外探索相融合的課程模式，以及海洋文化故事傳承的雙語系列繪本、讓孩子從小建立海洋永續觀念等，這些做法在全國都屬前例，屏東團隊印象深刻，頻頻低頭筆記。

屏東縣團隊說，這次參訪讓他們對澎湖縣的教學理念與實作方式印象深刻，未來希望能有更多合作交流的機會。這次參訪不僅促進了兩縣在戶外教育及海洋教育上的相互學習，也為台灣各地教育現場的創新與前行帶來更多可能與靈感。

風櫃國小也再次用行動證明，小地方也能有大能量！

屏東戶海教育團隊抵澎，前進風櫃國小交流。（風櫃國小提供）

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