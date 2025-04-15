汐止要道人車動線交錯影響救災 改善經費3.5億、內政部都委會審議通過

汐止區保長里及周邊地區主要進出通道面臨多項難題，新北市提出改善方案並納入汐止都市計畫第三次通盤檢討（簡稱汐止三通）第二階段檢討變更。（新北城鄉局提供）

2025/04/15 17:15

〔記者董冠怡／新北報導〕汐止區保長里及周邊地區主要進出通道面臨多項難題，新北市提出改善方案並納入汐止都市計畫第三次通盤檢討（簡稱汐止三通）第二階段檢討變更，在保長坑地區新設10公尺寬的跨河計畫道路，總經費約需3.5億元，市府城鄉發展局表示，今天經內政部都市計畫委員會第1076次會議審議通過，著手解決居民日常交通及消防救災難題。

汐止都市計畫從2004年通盤檢討發布實施至今21年，市府先前已完成第三次通盤檢討作業，由於所涉範圍大、陳情也多及案件複雜等因素，透過分階段多頭進行避免延宕，依據個案特性，汐止三通目前分成3個階段。

請繼續往下閱讀...

第一階段，主要計畫1月9日起發布實施、細部計畫2月11日起核定實施。第二階段，再公開展覽後接獲人民陳情，新增變更案件（汐止保長里聯外道路），已提內政部都委會審議。第三階段，計畫內容已經內政部都委會審竣，但涉及變更案土地所有權人應回饋事項，市府需與全體地主完成協議書簽訂，才能報部核定。

城鄉局表示，當地居民主要進出通行的長興橋及長興街一段，受到鐵路軌道、兩側密集住宅區限制，無法進行拓寬作業，須由大同橋通往聯外要道大同路三段，途中得穿越鄰近貨櫃廠區的工業區通道，且和貨櫃公司內部運輸車輛、吊裝機具動線交錯，不僅危及居民通行安全，緊急事故發生時，也會影響消防救災存有重大公安隱憂，但因此橋屬於民間建設、維護，公部門無法直接監控。

城鄉局指出，跨局處評估後決定提出其他解方，施作保長路銜接至保長坑溪的跨河橋樑、通往大同路三段的聯外道路，全長約300公尺、寬度10公尺，配置雙向二車道和人行道，初估總工程經費3.5億元，後續將由市府新建工程處負責土地取得與道路開闢等相關作業，盡量避免大量拆遷，平衡發展需求及居民權益、提升災害應對能力。

當地居民主要進出通行的長興橋及長興街一段，受到鐵路軌道、兩側密集住宅區限制，無法進行拓寬作業，須由大同橋通往聯外要道大同路三段，途中得穿越鄰近貨櫃廠區的工業區通道，且和貨櫃公司內部運輸車輛、吊裝機具動線交錯。（新北城鄉局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法