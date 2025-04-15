「醫療是救生不救死」外科醫批中國早產兒器捐移植

中國「活摘器官」、「器官買賣」再度受到關注。示意圖。（情境照）

2025/04/15 17:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕媒體報導，中國以早產兒雙腎為成人腎移植，醫師進一步將案例寫成報告登上學術期刊，衛福部次長林靜儀也發文感到震驚。對此台中榮總泌尿科醫師楊晨洸受訪也懷疑個案器官移稙是否通過人體研究倫理審查委員會（IRB），更質疑早產兒是否具有器捐能力，他強調，「醫療是救生不救死」，先進國家具備技術，也不可能讓早產兒捐器官移植。

歌手Tank呂建忠日前公開自己在中國成功移植心、肝，再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注。

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人體研究倫理審查委員會（Institutional Review Board）」，主要負責審查牽涉人體研究的倫理原則，目的是為了保護研究對象（受試者）權益與安全，確保研究符合科學與倫理適當性。

針對中國醫師疑似將2例早產兒雙腎做器官移植做成報告投書科學期刊刊出，楊晨洸質疑，該研究是否通過IRB，早產兒是否具備器捐能力，而且醫療是「救生不救死」，台灣不足月早產兒經醫療存活率達96％以上，因此歐美日台等先進國家一定「先救生」，不可能將早產兒「器捐！」

歌手Tank日前公開自己在中國成功移植心、肝，引發中國活摘器官、器官買賣等爭議，對此，楊晨洸也說，心肝同時受贈移植的手術技術也不是問題，而是器官來源要合法，先進國家做大愛移植、腦死配對，在合理配對下，心、肝能同時間一起配對到，機率非常低。

楊晨洸指出，台灣是亞洲第一個有器官移植法律及腦死判定條例的國家（1987年），在人體器官移植條例、腦死判定程序、準則非常嚴謹，後續修法更新更完善，完全與歐美同步。

另外，針對台灣等待器捐腎臟者眾，等到腎移植卻少之又少，楊晨洸說，台灣腎臟透析存率高，在醫療環境便利及健保照顧下，9成以上存活期超過10到15年，比美國中部患者存活期長3年。

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