新北八里愛心教養院、萬里仁愛之家首長異動

新北市社會局社工科長劉文湘接任八里愛心教養院長。（記者翁聿煌攝）

2025/04/15 17:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局附屬八里愛心教養院和萬里仁愛之家兩個首長，15日同步進行異動，原社會局社會工作科長劉文湘接任八里愛心教養院院長；原院長謝鑫敏調任仁愛之家主任，原仁家主任吳欽仁調回社會局擔任人民團體科長，社會局長李美珍表示，兩位首長任期均已接近10年，主管調動是依據其才能和特質，適才適所並增加工作的歷練度和豐富化。

李美珍主持院長交接典禮中表示，謝鑫敏原本從中央到新北市服務，歷任身心障礙福利科長，調任八里愛心教養院院長後，非常有愛心，不僅在軟硬體均有建樹，尤其激勵院生發揮潛能，讓外界看見院生的生命之美，這次再借重他的長才，在超高齡社會來臨前，帶領仁家長輩活躍老化。

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李美珍表示，劉文湘在8年社工科長任內，帶領300多位社工，私公協力，織起社安網絡，守護每一個脆弱家庭；又須徵才、育才、留才，召募最優質的社工為新北市民服務，希望她帶著這份「為愛堅持、為人服務」的精神，繼續為八里愛心教養院奉獻。

李美珍接著為萬里仁家主持交接儀式，吳欽仁在仁愛之家主任任內對於仁家老舊宿舍進行大力整修，由於新北市有近6千個人民團體，高居全國第一，因此借重其能力與經驗，接任人團科長，為廣大的人民團體服務。

新北市社會局長李美珍（中）主持萬里仁愛之家主任交接，右為新任主任謝鑫敏 左為卸任主任吳欽仁。（記者翁聿煌攝）

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