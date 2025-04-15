為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北八里愛心教養院、萬里仁愛之家首長異動

    新北市社會局社工科長劉文湘接任八里愛心教養院長。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局社工科長劉文湘接任八里愛心教養院長。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/15 17:00

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局附屬八里愛心教養院和萬里仁愛之家兩個首長，15日同步進行異動，原社會局社會工作科長劉文湘接任八里愛心教養院院長；原院長謝鑫敏調任仁愛之家主任，原仁家主任吳欽仁調回社會局擔任人民團體科長，社會局長李美珍表示，兩位首長任期均已接近10年，主管調動是依據其才能和特質，適才適所並增加工作的歷練度和豐富化。

    李美珍主持院長交接典禮中表示，謝鑫敏原本從中央到新北市服務，歷任身心障礙福利科長，調任八里愛心教養院院長後，非常有愛心，不僅在軟硬體均有建樹，尤其激勵院生發揮潛能，讓外界看見院生的生命之美，這次再借重他的長才，在超高齡社會來臨前，帶領仁家長輩活躍老化。

    李美珍表示，劉文湘在8年社工科長任內，帶領300多位社工，私公協力，織起社安網絡，守護每一個脆弱家庭；又須徵才、育才、留才，召募最優質的社工為新北市民服務，希望她帶著這份「為愛堅持、為人服務」的精神，繼續為八里愛心教養院奉獻。

    李美珍接著為萬里仁家主持交接儀式，吳欽仁在仁愛之家主任任內對於仁家老舊宿舍進行大力整修，由於新北市有近6千個人民團體，高居全國第一，因此借重其能力與經驗，接任人團科長，為廣大的人民團體服務。

    新北市社會局長李美珍（中）主持萬里仁愛之家主任交接，右為新任主任謝鑫敏 左為卸任主任吳欽仁。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局長李美珍（中）主持萬里仁愛之家主任交接，右為新任主任謝鑫敏 左為卸任主任吳欽仁。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播