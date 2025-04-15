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    南投青梅盛產、收購價俏 信義脆梅小漲5％

    南投信義鄉青梅盛產，講求果形飽滿的脆梅，今年收購價較去年提高。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉青梅盛產，講求果形飽滿的脆梅，今年收購價較去年提高。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/15 16:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉今年青梅盛產，連帶收購價也看悄，脆梅從去年每公斤55元上漲至65元，信義鄉農會今年生產的脆梅價格，也從每桶380元調高至400元，漲幅約5％，農會表示，脆梅講求果形碩大飽滿，加上手採青梅工資上升，為了反映梅農生產成本，才會調高價格，其餘像Q梅、紫蘇梅則是凍漲。

    信義鄉農會表示，今年青梅產量不少，農會製作脆梅收購量約8.5公噸，惟考量手採青梅人工與糖價成本上漲，加上今年收成還有遇到幾次冰雹果傷，使得對賣相非常要求的脆梅，收購價因而墊高，從每斤從去年55元上漲至65元。

    今年農會為了反映成本，才不得已調漲脆梅價格，每桶從380元調高至400元，小漲20元、增幅約5％，由於脆梅講求甜脆、新鮮，多數消費者對於脆梅漲幅尚可接受，應不會影響後續銷量。

    至於Q梅、紫蘇梅，售價則不會有波動，即便最近Q梅收購價微幅調漲，但農會仍會吸收成本，盼儘量凍漲價格，讓民眾能在青梅產期吃到最優質的在地梅製品。

    南投信義鄉青梅盛產，脆梅收購價提高，信義鄉農會脆梅價格也調高至每桶400元。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉青梅盛產，脆梅收購價提高，信義鄉農會脆梅價格也調高至每桶400元。（記者劉濱銓攝）

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