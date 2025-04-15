從海邊玩到山上 宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外後擬推新玩法

太平山鳩之澤溫泉委外經營案，最快4月底點交。（圖由林保署宜蘭分署提供）

2025/04/15 16:39

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉委外經營案，今年2月由宜蘭在地企業連大建設公司得標，林業及自然保育署宜蘭分署正在辦理議約，最快4月底點交。據了解，鳩之澤委外後將以「從海邊玩到山上」套裝遊程，推出更多樣玩法。

太平山鳩之澤委外甄審，連大建設取得優先經營權後，成立連大鳩之澤股份有限公司，投資金額除了合約規定的1200萬元，還加碼2389萬元，由於連大建設在頭城烏石港經營渡假飯店，傳出日後將規劃套裝行程，在烏石港與鳩之澤間提供接駁，帶領遊客「從海邊玩到山上」。

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鳩之澤委外項目包含鳩之澤本館、SPA區、溫泉湯屋區、男女裸湯區、煮蛋槽，目前進入議約階段，預計4月底到5月初完成點交，外界關心委外後費用是否跟著水漲船高？林保署宜蘭分署今天（15日）指出，會依法審查業者提出的營運計畫，希望維持「親民路線」，價格不會有太大變動。

鳩之澤委外案上路後，連大建設每年要支付700萬元權利金及100萬元地方回饋金，並僱用60％以上宜蘭縣民（含原住民），權利金上繳國庫，地方回饋金則交給所在地的大同鄉公所統籌運用。

頭城烏石港附近的外澳海灘是宜蘭縣夏季旅遊勝地。（記者江志雄攝）

溫泉煮蛋槽是鳩之澤人氣設施。（圖由林保署宜蘭分署提供）

太平山鳩之澤溫泉委外後，擬推「從海邊玩到山上」新玩法。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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