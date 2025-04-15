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    東勢林場賞螢避塞車！即起到4/27交通疏導 開車建議這樣走

    東勢林場春季賞螢即日起到27日加強交通疏導措施。（民眾提供）

    東勢林場春季賞螢即日起到27日加強交通疏導措施。（民眾提供）

    2025/04/15 16:25

    〔記者歐素美／台中報導〕每年4、5月是台中市山城地區的賞螢旺季，吸引大批遊客到訪，尤其，東勢林場遊樂區復育螢火蟲在高峰期更多達10萬隻，但聯外道路僅勢林街，經常停車位不足及塞車等情形，東勢警分局即日起到4月27日賞螢活動期間加強交通疏導，建議遊客多利用平日非高峰期間賞螢。

    東勢警分局因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，即日起到4月27日活動期間規劃交通疏導崗平日3處、假日11處，同時協調東勢林場聘請義交協勤疏導，共同維持活動路線車流順行。

    東勢林場也另派員定時巡視停車場，如停車場將滿時，即通報警方透過警廣呼籲民眾轉往鄰近停車場轉乘大眾運輸（諸如公車或遊覽車接駁等）避免陷入車陣。

    警方建議民眾若由由市區往東勢，可行駛台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場；由苗栗往東勢，則從台3線東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。

    回程時，由東勢往市區，建議從東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路，或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗，則從東勢林場右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

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