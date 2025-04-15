大甲分局何時改建？盧秀燕：明年開工 4年後完工

市議員李文傑詢問大甲分局重建進度。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/15 16:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大甲分局是15分局中最老舊的，市議員李文傑今天在市議會詢問市府大甲分局的興建進度，而市議員施志昌更要求大甲分局第二期用地釋出後，應主動整合大甲車站前廣場資源，打造一體式「站前生活圈」；警察局長李文章表示，4月底會完成設計報告，並移交給建設局來做後續工程規劃；市長盧秀燕表示， 明年會開工，工程費分期編列，預計2026至2029年，會在4年後完工。

大甲分局是由9棟建築物所組成，分別於1966年至1993年興建，而大甲地政事務所於1962年興建，兩單位的建物興建年底久遠，已逾使用年限，市府計劃改建大甲分局，並且將地政事務所及公托一併列入規劃。

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市議員李文傑表示，大甲分局確定要重建，在地人相當關心，詢問工程進度。

市議員施志昌則表示，大甲分局重建經歷了7年終於開始將改建，不過，第2期用地釋出後，該基地位處大甲火車站旁黃金地段，應主動整合車站前廣場資源，打造一體式「站前生活圈」。

施志昌指出，根據市府報告，原大甲分局與地政事務所拆除後的土地，預計先行綠美化，後續再另案規劃商業開發，但未見整合區域空間及產業功能的具體藍圖，他非常擔憂，市府只先拆除，做完綠地後就「未來再說」，也未與火車站廣場有明確串聯構想，讓人擔心僅流於形式，無法創造真正的區域轉型效益。

他建議市府將第二期用地與火車站前廣場一併納入規劃，形塑完整的「站前生活圈」，像嘉義鐵道藝術村、台南新營轉運站，日本熊本車站的都市更新，強化城市門戶形象。

市長盧秀燕表示，大甲分局是現在15個分局最老舊，會跟大甲地政事務所一併整合，也要設公托，還要增加附近停車位，原本開挖地下2層現在再加挖一層，明年開工。

她並表示，之前已在大甲車站前做了廣場也做了停車場，鄰近大甲分局改建是整體園區，不是一棟而已。

市議員施志昌要求大甲分局二期改建應跟大甲車站附近打造成一體式「站前生活圈」。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕表示，大甲分局改建明年動工。（記者蘇金鳳攝）

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