為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    第一屆世界賞鳥博覽會 參山處邀大家變裝挑戰鳥王

    「2025第一屆世界賞鳥博覽會」推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請大家發揮創意變裝。（圖由四季藝術兒童教育機構提供）

    「2025第一屆世界賞鳥博覽會」推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請大家發揮創意變裝。（圖由四季藝術兒童教育機構提供）

    2025/04/15 16:18

    〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署主辦「2025第一屆世界賞鳥博覽會」，將在今年9月20日至21日在台中市民廣場盛大舉行，為了讓世界看見台灣的創意與熱情，觀光署參山國家風景區管理處與社團法人台灣野鳥協會合作，即日起至6月30日號召全台民眾一起來設計「最鳥」的變裝服，讓全世界看見巧思，第一名將可獲得1萬元獎金。

    參山處表示，首屆世界賞鳥博覽會今年9月20日至21日在台中登場，將吸引國內外千名鳥友共襄盛舉，台灣野鳥協會特別推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請各路英雄一起動動腦、動動手，設計最具有創意、故事及環保的鳥王裝，得獎者9月20日將在會場走秀得獎作品，並接受頒獎。

    參山處表示，所謂鳥類世界無國界，本活動不分國籍、年齡、個人或團體，凡居住在台灣地區皆可報名參加，透過趣味變裝，讓大家感受賞鳥博覽會的歡樂氣氛。活動評選重點聚焦創意、故事性、環保與永續為主，評選結果將於8月18日公告。

    此次比賽獎項，包括最佳鳥類變裝獎（1名）獎金10000元、最佳環保創意獎（1名）獎金5000元、最佳戲劇效果獎（1名）獎金5000元，以及佳作10名各有獎金1000元。為增加大眾對鳥類變裝秀比賽的參與度，活動也設置人氣獎共3名，投票時間為8月1日至8月15日開放網路投票，歡迎大家報名參加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播