第一屆世界賞鳥博覽會 參山處邀大家變裝挑戰鳥王

「2025第一屆世界賞鳥博覽會」推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請大家發揮創意變裝。（圖由四季藝術兒童教育機構提供）

2025/04/15 16:18

〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署主辦「2025第一屆世界賞鳥博覽會」，將在今年9月20日至21日在台中市民廣場盛大舉行，為了讓世界看見台灣的創意與熱情，觀光署參山國家風景區管理處與社團法人台灣野鳥協會合作，即日起至6月30日號召全台民眾一起來設計「最鳥」的變裝服，讓全世界看見巧思，第一名將可獲得1萬元獎金。

參山處表示，首屆世界賞鳥博覽會今年9月20日至21日在台中登場，將吸引國內外千名鳥友共襄盛舉，台灣野鳥協會特別推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請各路英雄一起動動腦、動動手，設計最具有創意、故事及環保的鳥王裝，得獎者9月20日將在會場走秀得獎作品，並接受頒獎。

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參山處表示，所謂鳥類世界無國界，本活動不分國籍、年齡、個人或團體，凡居住在台灣地區皆可報名參加，透過趣味變裝，讓大家感受賞鳥博覽會的歡樂氣氛。活動評選重點聚焦創意、故事性、環保與永續為主，評選結果將於8月18日公告。

此次比賽獎項，包括最佳鳥類變裝獎（1名）獎金10000元、最佳環保創意獎（1名）獎金5000元、最佳戲劇效果獎（1名）獎金5000元，以及佳作10名各有獎金1000元。為增加大眾對鳥類變裝秀比賽的參與度，活動也設置人氣獎共3名，投票時間為8月1日至8月15日開放網路投票，歡迎大家報名參加。

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