地母廟捐大肚量抓斗車 埔里資收清運效率增

南投埔里地母廟捐贈550萬元大肚量抓斗車給埔里鎮公所，成為埔里在地宗教團體捐贈環保車輛的首例。（埔里鎮公所提供）

2025/04/15 16:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，埔里鎮公所礙於清潔隊空間有限，資源回收垃圾都須另在定點清空堆置，惟既有抓斗式資源回收車容量小，每次清運都需多趟往返卸載，耗時費力，為此埔里地母廟今捐贈550萬元抓斗式資源回收車，超大肚量可裝11.5噸重物，容量是既有車輛的3倍多，清潔隊增添清運利器，可望加速資收垃圾清除。

埔里鎮公所表示，公所清潔隊腹地有限，目前鎮內平均每日資源回收量約26至30噸，每次資源回收車滿載時，就需由抓斗車在定點空曠處清空，但隊上既有3輛抓斗車容量小，每輛最多容納2.5至3噸，導致每次清運都需多趟往返，且平均車齡13年，其中還有輛20年老爺車，難以應付日益繁重的回收需求。

請繼續往下閱讀...

近期埔里地母廟得知清潔隊的清運困境後，就決議添購1輛550萬元的大型抓斗式資源回收車，並於今日舉辦捐贈儀式正式交付公所，成為埔里在地宗教團體捐贈環保車輛的首例。

埔里鎮長廖志城今代表公所接受車輛，並回贈地母廟董事會感謝狀，廖說，地母廟長期深耕地方公益，近年陸續捐贈警用偵防車、巡邏車、消防救護車、醫療交通車，金額逾千萬元，今又捐贈總價高達550萬元的大肚量抓斗車，不僅有助鎮上環境清潔效率，未來若遇颱風、豪雨，也能夾取道路樹木枝葉，更快恢復市容。

南投埔里地母廟捐贈大肚量抓斗車，協助埔里鎮公所清潔隊加速清運資收垃圾。（埔里鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法