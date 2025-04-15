粉專宣傳「蔣市長食大建設」惹議 北市動物園下架貼文

北市動物園臉書今貼文宣傳蔣萬安「生生喝鮮乳」政策，不過引發爭議。（圖擷取自台北動物園臉書）

2025/04/15 16:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，讓北市18.4萬國小、幼兒園學童每週可領1瓶鮮奶。台北市立動物園今（15日）發布臉書貼文，宣傳此政策並稱是「蔣市長的食大建設」，貼文引發爭議，民眾批評大內宣；數小時候，該篇臉書貼文遭刪除。台北動物園回應，本於市政宣傳善意出發，園方不樂見貼文底下造成對立發言，因而刪除貼文。

台北動物園臉書粉專今發布貼文介紹，鮮奶對於哺乳動物幼獸十分重要，母獸的鮮乳除是動物寶寶重要的營養來源外，更是安全成長的關鍵，當中富含蛋白質、脂肪、醣類與鈣質，助幼獸免疫系統健全、骨骼發育、肌肉成長及神經傳導發展，堪稱黃金補給。

請繼續往下閱讀...

園方指出，園方碰上母獸無法自行哺育幼獸時，保育員就要趕緊充當起「奶爸奶媽」，依據不同動物母乳成分調製人工代奶，動物園裡訓練有素的「奶爸奶媽」和營養師們，可不是只當三寶爸，就連四五六七八寶都得行，直到動物寶寶轉換食性為一般食材後，才會停止辛苦的人工哺育。

貼文並附上數張圖卡，內容稱此政策是「蔣市長的食大建設」、「蔣市長的決定」、「市長叔叔說，對的事就要堅持」。

不過，貼文發布後，卻引發部分網友批評，有人指動物無法喝鮮奶，質疑動物園與此政策的關係，也有人批評這是大內宣貼文；而動物園數小時後，就將該篇貼文刪除。

對此，園方也說明，動物園身為教育局轄下市政機關，基於善意出發點協助宣傳政策，不過觀察貼文底下出現不同意見的網友熱烈討論；園方不樂見社會對立氛圍，因此決定下架貼文。

北市動物園臉書今貼文宣傳蔣萬安「生生喝鮮乳」政策，不過引發爭議。（圖擷取自台北動物園臉書）

北市動物園臉書今貼文宣傳蔣萬安「生生喝鮮乳」政策，不過引發爭議。（圖擷取自台北動物園臉書）

北市動物園臉書今貼文宣傳蔣萬安「生生喝鮮乳」政策，不過引發爭議。（圖擷取自台北動物園臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法