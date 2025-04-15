台南心豐藝術節 46場活動4/19起接力上演

2025心豐藝術節週六登場，以音樂為主軸，串連表演、展覽與地方體驗。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/15 16:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕推動文化平權，台南市政府全力策辦「2025心豐藝術節」，以音樂為主軸，串連表演、展覽，還有地方體驗等46場系列活動本週六（19日）起跑，邀請大家在溫暖的春日，前來感受獨特的搖滾浪漫。

該藝術節於本週六揭幕，持續至6月底、7月初，以歸仁文化中心為主場，是專為南關線，還有鄰近的東區、永康等地年輕人所舉辦，內容多元，且青春洋溢。

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文化局今天舉辦心豐藝術節宣傳活動，帶來國樂與戲劇的表演，熱鬧造勢，市議員郭鴻儀、歸仁區長朱雅宏，以及地方各界出席，歡迎大家來場春之相會。

文化局代理局長林韋旭表示，心豐藝術節19日揭幕後，46場各式活動接力上演，包含最後的2檔展覽，可持續至7月初，精彩呈現南關線的特色與風情。

林韋旭說，該活動是促進文化平權，並推廣、深入社區的重要平台，展現藝術多元性，也讓民眾可以在生活中自然親近；本週六揭幕，一系列的節目於廣場演出，也正好開箱投入600萬元的鋪面更新工程。

今年的藝術節更攜手南關社大推出「新豐郡的浪漫風情」走訪行程，帶領民眾體驗仁德的眷村故事、歸仁的自然創作、關廟的木刻、龍崎的竹編等，深入探索在地人文與生活美學。

今年也延續藝術家蘇鈺婷《歸陣來跳舞》計畫，結合四四拍DJ經典搖滾電子樂，打造融合肢體與節奏的開幕節目；當天也邀請阿雞GLOJ、曾伯豪，以及DJ小衛ZeroW等接力演出，嘻哈饒舌唱響歸仁文化中心。

開幕週還邀請新豐高中與長榮、嘉南藥理等大學熱音社接力演出，結合「好樂團」共創青春搖滾夜；藝術節期間展覽也同步登場，包含「動靜之間」、「瞬間永恆」、「心如流水」、「層黯與光澤」、「跨越400．藝載今城」，呈現西畫、書法、水墨等各式創作。

市立民族管絃樂團也將於4月26日移師歸仁文化中心演出春季音樂會「春豐」，快閃折扣碼「7TCTO0426」可享限時優惠；青少年專場由唱歌集音樂劇場於5月17日推出青春音樂劇《以為是BL 結果是BFF》；5月18日宮能安帶來單人演說劇場《地球人遇見小王子》。

2025心豐藝術節週六登場，以音樂為主軸，串連表演、展覽與地方體驗。（記者吳俊鋒攝）

心豐藝術節揭幕系列活動在廣場進行，正好開箱鋪面更新工程。（記者吳俊鋒攝）

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