南投百K自行車小鎮漫遊 6路線深度探訪自然人文風光

2025南投百K自行車小鎮漫遊活動，15日舉行啟動儀式，宣布今年活動共規劃6條騎乘路線，並邀請多位網紅伴騎。（記者張協昇攝）

2025/04/15 16:06

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第3年的「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」活動，即將於4月19登場，南投縣政府今（15日）召開記者會，宣布今年活動共規劃6條路線，持續到8月份，邀請全國民眾一起來南投騎著鐵馬，以慢活心情，深入探訪特色小鎮自然人文風光，享受最悠閒、健康的低碳旅遊樂趣。

南投縣政府觀光處指出，活動首場埔里福興悠遊樂騎，19日於福興溫泉親子公園舉行，結合響應世界地球日的綠生活行動嘉年華會，現場安排集點闖關遊戲、森林好事多蔬食市集及環保劇場表演。自行車騎乘路線則可欣賞埔里山城美景，順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境和貓頭山步道，感受最chill的春日騎旅。

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而6月28日從中興新村台灣文獻館出發的南投旅遊百K自行車挑戰，將騎經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉九鄉鎮市，帶領騎士們探尋南投山林青綠優美景色，並在南投市區舉辦不同主題的文化美食尋騎。

緊接著7月26日舉行的名間漫旅尋騎與8月16日的草屯鳥嘴環潭騎遊，是今年新開發的路線，前者將帶領民眾騎乘在名間茶鄉，飽覽美麗的茶園風光，並前往香火鼎盛的受天宮自由參拜；後者將可體驗環繞鳥嘴潭人口湖騎乘，欣賞湖光瀲豔、水面倒映藍天白雲的美景。

至於8月9日的竹山鄉野傳騎，要帶領大家騎進竹山，探訪這座兼具自然景緻與文化底蘊的小鎮，品嘗在地特色小吃；8月23日壓軸場集集采風漫騎，則是經典的自行車騎乘路線，將漫騎於鐵道、溪流及著名綠色隧道間，悠閒感受小鎮獨特迷人風情，度過夏日美好時光。

縣府表示，每場活動終點都將舉辦慶祝派對，結合在地音樂表演、手作市集與特色美食，讓騎士們共度歡樂時光，報名資訊請洽中華民國自行車騎士協會，活動詳情可上臉書「樂旅南投」粉絲專頁查詢。

南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，將帶領民眾騎著鐵馬，悠遊於綠意盎然的美景中。（圖由南投縣政府提供）

去年舉辦的集集采風漫騎活動，參與騎士們在武昌宮停車場休憩。（圖由南投縣政府提供）

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