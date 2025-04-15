春天的「桐」話 雲林桐花祭4/19、4/20浪漫登場

古坑荷苞山桐花公園桐花花期延後，目前開了約3成，預計本週4月19日桐花祭活動登場會陸續綻放，4月底前都是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

2025/04/15 15:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑4月天充滿浪漫，雪白的咖啡花、桐花盛開，雲林桐花祭將在4月19、20日2天在古坑荷苞山桐花公園登場，古坑鄉公所指出，今年桐花花期延後約10天，預計這幾天會陸續綻放，最佳賞花期持續至4月底。

荷苞山桐花公園早年因緯度、氣候、土壤都適合咖啡生長，日治時期種植咖啡樹，有咖啡山美名，因咖啡是半日照植物，在咖啡樹旁種植油桐樹來遮蔭，咖啡產業沒落後，油桐樹成主角，1、20年來地方再補植，桐花公園內約有數百株的油桐樹，每到4月盛開白花隨風飄落，宛如穿著白衣的舞者在跳舞，白色花朵鋪在地面就像白色花毯。

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縣府文化觀光處長陳璧君指出，桐花公園因地理環境關係是全台油桐花最早盛開的地點，成為全國重要賞桐花景點之一，縣府與古坑公所攜手舉辦雲林桐花祭今年邁入第17年，今年以春天的「桐」話為主題，結合藝術、信仰、文化與慢生活的體驗，讓遊客賞花之餘，也能認識客家文化。

古坑鄉長林慧如表示，桐花節不僅是賞花活動，更是古坑咖啡與客家文化融合的見證，19日以「伯公祭儀」為活動揭幕，2天活動現場有多項客家文化體驗，包括紅龜粿DIY、桐畫娟印，另外有花樹下音樂會、在地農特產市集等，市集消費滿200元，即可兌換客家麻糬或桐畫絹印木DIY體驗，邀請大家來古坑賞桐花。

雲林桐花祭4月19日、20日在古坑荷苞山桐花公園登場。（記者黃淑莉攝）

雲林桐花祭活動中有各項客家文化體驗。（記者黃淑莉攝）

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