合成「銻四面體」有助發展半導體與量子材料 跨校研究團隊登國際頂尖期刊

由文化大學化學工程與材料工程學系教授陳輝龍（圖中者）擔任第一通訊作者，攜手台灣師範大學化學系教授謝明惠、輔仁大學化學系教授楊恩哲，突破長期以來無法穩定捕捉Sb₄結構的瓶頸，首度合成出穩定存在的Sb₄四面體金屬簇化合物。（文化大學提供）

2025/04/15 15:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕由文化大學、台灣師範大學、輔仁大學3校學者所組研究團隊，成功合成世界首個「銻四面體（Sb₄）」分子結構，為發展新型磁控半導體與量子材料提供嶄新方向，具有重大科學價值與應用潛力，研究成果登國際頂尖化學期刊《Journal of the American Chemical Society（JACS）》。

該研究由文化大學化學工程與材料工程學系教授陳輝龍擔任第一通訊作者，攜手台灣師範大學化學系教授謝明惠、輔仁大學化學系教授楊恩哲，突破長期以來無法穩定捕捉Sb₄結構的瓶頸，首度合成出穩定存在的Sb₄四面體金屬簇化合物。

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陳輝龍說明，四面體結構雖已在磷（P₄）與砷（As₄）中被觀察並應用，但銻（Sb₄）由於原子間鍵結較弱，長期以來始終無法穩定存在。團隊研究首創溫和的合成方法，採用常見化學原料氧化銻（Sb₂O₃）與金屬羰基前驅物（Cr（CO）₆），透過一鍋化反應，成功合成出全球首個穩定存在的Sb₄四面體金屬簇化合物[Et₄N]₄[Sb₄Cr₆（CO）₂₈]。

陳輝龍提到，該Sb₄金屬簇展現高度化學活性，不僅可與多種過渡金屬（如Mn、Fe、Co）進行轉金屬化反應（transmetalation），亦可與氧氣作用形成新穎的氧活化產物，顯示其電子結構具高度靈活性與可調性。該材料同時具有順磁性與可調控的光學能隙（介於0.54至1.62 eV之間），展現出作為磁性半導體與量子材料的潛力。

陳輝龍強調，「銻四面體（Sb₄）」分子結構是透過理論模擬與實驗密切配合，成功捕捉過去被認為無法穩定存在的Sb4結構，更展示在材料設計上的可調性與潛在應用價值，這項突破展現我國在半導體材料研究上的一大躍進。

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