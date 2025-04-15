台灣高鐵「飯店聯票」初夏限定 訂房享加購高鐵票7折起

台灣高鐵飯店聯票「搭高鐵．愜意食宿住雲品」，入住旗下5飯店有機會獲紅酒及花茶禮盒。（圖由高鐵提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/04/15 15:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕初夏即將來臨，是出遊好時節。台灣高鐵與三大飯店集團雲品、洛碁及旅居文旅，推出「飯店聯票」，透過這3個飯店集團官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，可享平日7折（週一至四）、假日77折（週五至日），疏運期間亦享85折優惠，一次搞定住宿及交通。

「搭高鐵．愜意食宿住雲品」專案，旅客即日起預訂5月1日至6月30日間雲品旗下5館飯店（台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪），有機會獲紅酒、舒眠眼罩、花茶禮盒及Happy Hour等禮品。

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「搭高鐵．樂遊洛碁拿網卡」專案，旅客於5月1日至7月31日間入住洛碁大飯店7館（忠孝館、南京館、建北館、中華館、松山館、南港館、驛），除享官網訂房最低價外，還有加碼好禮。以洛碁大飯店南京館為例，入住經典房型加贈日本上網SIM卡（5日吃到飽）；入住時出示高鐵TGo會員，可獲一個造型行李束帶。

「搭高鐵．從北到南住旅居」專案，旅客於5月1日至7月31日入住旅居文旅旗下4館（台北松山機場館、板橋車站館、中壢館、高雄亞灣館），指定專案及房型，可獲得旅居文旅集團飯店住宿9折優惠券；若想安排港都之旅，入住旅居文旅高雄亞灣館，標準雙人房享好禮，含早餐、壽山動物園門票及聯名乖乖2包。

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