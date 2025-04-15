郵局i郵箱推限時優惠 資費最低40元起

i郵箱推出期間限定優惠活動。（圖由中華郵政公司提供）

2025/04/15 15:23

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司2025年4月15日至7月31日期間，推出「i郵箱寄件 全面省10元」限時優惠活動，民眾在活動期間透過i郵箱交寄國內包裹，每件可享10元折扣，郵寄便（EZPost）會員寄件還可再折5元，單筆最高省15元，「箱到箱」折扣後資費最低只要40元，「箱到宅」最低則只要45元。

中華郵政公司說明，全國目前已設置超過2400座i郵箱，廣布於郵局、學校、社區等交通便利的地點，服務範圍涵蓋本島、離島，透過線上、線下數位設備整合及普及的郵務網絡，提供民眾更快速、高效且資費合理的用郵服務。

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中華郵政公司發言人王婉如指出，目前i郵箱儲格使用率約56%，1年寄取件量約543.8萬件，由於寄件、取件時間較不受限制，使用者以上班族、學生、新住民為大宗，每月使用率可增加約1%，目前仍在持續提升使用率，並配合特殊節慶推出優惠，而近1年EZPost會員人數每月可成長8000至1萬人。

此外，王婉如表示，i郵箱的「箱到箱」寄件原價為55元（小格）或60元（中大格），「箱到宅」原價依據大小格則是60元、65元或70元，這次活動期間特約戶、EZPost會員最高可折扣15元，「箱到箱」郵資降低至40至45元、「箱到宅」則降低至45至55元，非EZPost會員郵資也可降低10元，「箱到箱」折扣後為45至50元，「箱到宅」為50至60元。

i郵箱寄件價目表。（圖由中華郵政公司提供）

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