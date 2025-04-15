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    三班護病比入法進度 卓揆：獎勵先行

    立法院今（15日）召開院會進行政黨質詢，圖為行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）

    立法院今（15日）召開院會進行政黨質詢，圖為行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）

    2025/04/15 15:19

    〔記者林欣漢／台北報導〕衛福部去年3月起推出三班護病比標準，並祭出夜班及達標獎勵。國民黨立委鄭正鈐今日於施政總質詢關切三班護病比入法進度，對此，行政院長卓榮泰表示，目前是獎勵先行，12項措施全部做一遍、檢討以後，再朝下一步驟來做。

    卓榮泰表示，不管在選前、選後，政府做了很多努力，包括對達標的醫院直接給予獎勵，並給予護理人員更多的優惠福利等。

    鄭正鈐詢問，2023年說兩年要入法，今年就是要入法的時間，行政院去年公布三班護病比標準，衛福部卻坦言大夜班很難達標，賴總統的承諾能否能如期達標，提供國人高品質的醫療照顧？對此，衛福部長邱泰源說明，三班護病比在這兩年中，12項留任護理人力策略之下，不管是醫學中心、區域醫院跟地區醫院都有長足進步，其中醫學中心前三班都達到標準的已經有60%。

    鄭正鈐表示，政府僅採用鼓勵未有強而有力的方式，希望能夠加快腳步完成賴總統的政見，邱泰源則說，衛福部努力跟各界溝通，加強腳步維護醫療品質，特別是醫護、護理人員，給予適量的工作環境是很重要的事，不止三班護病比，目前在護理的給付方面，也有非常充足的獎勵措施，相信對護理各方面都有很大的幫助。

    鄭正鈐說，希望政府加快腳步，儘速完成賴總統的主張和訴求。對此，卓榮泰表示，行政院的意思是獎勵先行，12項措施全部做一遍、檢討以後，再朝下一步驟來做。鄭正鈐說，希望好的東西能真正做到，若做不到等於是賴總統的政見破功，這樣也不好，希望加快腳步去做，不要只停留在獎勵階段。卓榮泰表示，是獎勵先行，先研議下一步的動作要怎麼做，包括入法的研判等。

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