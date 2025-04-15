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    澎湖釣魚天堂有潛力 休閒旅遊新亮點

    釣魚達人邱奕榮（中），每年4月都會抵澎享受海釣樂趣。（記者劉禹慶攝）

    釣魚達人邱奕榮（中），每年4月都會抵澎享受海釣樂趣。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/15 15:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來國旅市場萎縮，澎湖今年旅遊前景不看好，因此積極舉辦各種大型活動攬客，但除了大牌演藝人員或國際運動競賽助陣外，澎湖釣魚天堂也是不同的思考方向，知名釣魚達人邱奕榮就向同好強力推薦，澎湖擁有得天獨厚玄武岩天然漁場，純淨清澈的海域，四季多樣化的魚群，吸引越來越多國內外釣友前來朝聖，近年來迅速崛起，成為釣魚旅遊的新寵兒。

    臉書社團擁有12萬名會員，YT頻道高達18萬位訂閱者追蹤的知名釣魚達人邱奕榮，今（15）日偕同夫人搭機跨海來澎湖，前往西嶼著名箱網養殖區朝聖垂釣，並將於YT頻道解說澎湖各處神祕釣點，以及如何搭配餌料誘魚，全都不藏私公開，以實際行動支持澎湖釣魚觀光產業發展。

    根據了解，知名釣魚達人邱奕榮經常拍攝釣魚視頻，指導臉書及YT頻道會員釣魚知識，教導初學者友善永續釣法，從基本裝備使用到進階釣法等各式技巧，因此無論是初學者或資深釣友，皆可從中獲得寶貴經驗，每年4月都會抵澎開釣。

    邱奕榮表示，釣魚不僅是一項運動，更是培養耐心與觀察力的好方式。澎湖釣魚天堂潛力無窮，各處海域地形與洋流變化多端，適合發展各種釣法，不論是岸釣、磯釣、船釣、夜釣小管，都能讓觀光客玩得盡興又收穫滿滿。期望透過自己的體驗分享，讓更多人看見這處釣魚天堂。

    在邱奕榮的眼中，澎湖是海釣天堂。（記者劉禹慶攝）

    在邱奕榮的眼中，澎湖是海釣天堂。（記者劉禹慶攝）

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