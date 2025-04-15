統測生可報考！工教系轉型技職師資公費班 台師大招收15名額

工教系轉型技職師資公費班，台師大新學年度將招收15名額。 （資料照）

2025/04/15 15:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕順應產業趨勢及人才需求，台灣師範大學工業教育學系今年8月起，轉型為國內首個技職師資公費專班，將招收15個名額，採單獨招生，開放統測機械群、電機電子群學生報考；此外也於科技與工程學院新增「車輛與能源工程研究所」，藝術學院增設「藝術產業高階經理碩士在職專班（EMAM）」。

根據台師大教務處資料，已申請114學年度院系所班組學位學程增設調整案及招生名額，並獲教育部核定，預定招收大學部1708人、碩士班1464人、博士班208人、碩士在職專班797人，總計招生4177人。

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台師大科技與工程學院院長鄭慶民表示，因應全國工業類科教師短缺的危機，在教育部的積極協調下，校方自114學年度起，受委託辦理「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，由工教系轉型試辦「工業類技職師資公費生專班」，借重學系在技職教育長期累積的專業與師培量能，並由科技與工程學院相關系所及師資支援課程，共同擔負培育全國工業類科師資的重責大任。

台師大工業教育學系李懿芳主任表示，此次專班計畫為全國性師資培育重要里程碑，未來將持續結合校內外資源，強化產學連結，提升技職師資專業素養，招生科別包含製圖科1名、電腦機械製圖科1名、電機科3名、電子科3名、機械科3名、板金科1名、資訊科1名、電機空調科2名，免學雜費，每月可領生活津貼。第一階段篩選統測成績，5月5日至12日受理報名，第二階段於6月14日複試，考術科實作和面試，6月26日放榜。

而為因應全球車輛與新能源政策趨勢，台師大科工學院於107年成立車輛與能源工程學士學位學程，為呼應國家5+2產業創新政策，培育車輛與能源領域的高階研發人才，使學生具備跨領域整合能力，下學年度成立車能研究所，第一屆招收5名碩士班學生，將進一步強化產學研合作，推動產業創新與競爭力。

另因全球藝術市場蓬勃發展，藝術學院自114學年度開設「藝術產業高階經理碩士在職專班」，以全球藝術見學、文物保存修復、藝術法規及論文寫作等4門核心課程，開設「藝術鑑賞與典藏素養」與「藝術經營與行銷策略」2大領域，規畫1年3個學期，採隔週週六日上課，預計2年可以完成學業，首屆招收30名學生。

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