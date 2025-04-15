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    竹市體育場公六網球場廁所修繕450萬 告示板竟誤植40.5億

    網友PO出新竹市整修體育場公六網球場的公廁經費高達40.5億元，市府澄清告示牌誤植已修正。（照片取自網路社群）

    網友PO出新竹市整修體育場公六網球場的公廁經費高達40.5億元，市府澄清告示牌誤植已修正。（照片取自網路社群）

    2025/04/15 15:18

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立體育場公六網球場廁所修繕工程竟高達40.5億元？有網友在社群發文提到市府要進行公六網球場內老舊廁所的修繕，結果外面的工程告示板上竟寫405000（仟元），若依此計算，整修經費竟高達40.5億元，對修個廁所竟高達40.5億元，實在太離譜了，也批市府對市府公共工程品質根本不在乎，才會出現這樣離譜的工程板天文工程數字，突顯市府行政螺絲已鬆卸。

    對此，市府教育處表示，此次工程市府投入市款450萬元，目的是進行公六網球場內老舊的廁所、盥洗室及球員休息空間的修繕工程，期提升竹市的運動品質。但該工程的戶外工程告示牌金額是誤植了，收到相關陳情會在今天修正完成，也感謝市民的提醒，未來也會要求廠商針對工程告示牌要提供詳盡正確的訊息。

    有網友在社群PO出市府修繕廁所居然要高達40.5億元的經費，質疑這要蓋出多豪華氣派的廁所，難道所有廁所都是鑲金的嗎？質疑市府對工程看板的小事情都未用心，也未監督，才會鬧出這樣的笑話，突顯市府螺絲已鬆卸了。

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