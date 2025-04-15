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    成效出來了！彰化狗貓登記曝光 逼近官方調查飼養總數

    彰化縣近年來努力推動犬貓寵物登記，終於見到成果。（民眾提供）

    彰化縣近年來努力推動犬貓寵物登記，終於見到成果。（民眾提供）

    2025/04/15 15:13

    〔記者張聰秋／彰化報導〕毛孩有身分，主人更安心！彰化縣近年來努力推動犬貓寵物登記，終於見到成果。根據動物防疫所統計，截至目前，全縣家犬已登記達7萬2492隻、家貓5萬6386隻，加總超過12萬8000隻，與農業部2023年調查的犬貓飼養總數（犬7萬3055隻、貓5萬5720隻）相差不遠，整體登記率高，顯見飼主的登記意識與責任感大幅提升。

    動防所所長董孟治表示，過去不少飼主對寵物登記的觀念模糊，登記意願不高。這幾年縣府加強媒體曝光、臉書推廣，並辦理多場巡迴宣導活動，逐步建立起登記文化。這個月再啟動7場巡迴服務，截至今天（15日）完成4場，民眾參與踴躍，後續3場將分別在24日社頭、25日伸港、26日彰化市登場，每場時間為上午9點至11點，其他場次則視需求規劃。

    董孟治指出，依《動物保護法》規定，犬貓出生滿4個月就應植入晶片並完成寵物登記，違者開罰3000元到最高1萬5000元罰鍰。為配合政策上路，動防所也將同步啟動不定期、不定點稽查，並受理民眾檢舉案件，藉此提升毛孩管理效率，也保障公共安全與動物福利。

    他強調，這波宣導與登記成效不代表任務完成，未來仍會持續加強宣導與巡迴登記活動，讓更多毛孩順利取得身分，不讓飼主因一時疏忽而受罰，也預防寵物走失時能更快回到主人的身邊。

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