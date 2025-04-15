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    華航行李系統開放支援AirTag 找行李更精準快速

    華航透過支援Apple AirTag功能，與現有行李系統相輔相成，提供旅客隱私且安全的行李追蹤服務。（中華航空提供）

    華航透過支援Apple AirTag功能，與現有行李系統相輔相成，提供旅客隱私且安全的行李追蹤服務。（中華航空提供）

    2025/04/15 14:52

    〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空與Apple合作，整合航空公司行李系統與物品追蹤器AirTag功能，推出AirTag行李追蹤應用服務（Apple AirTag Luggage Tracking Application），更快在成堆行李之中，找到裝有特定AirTag行李。

    旅客若想尋找裝設AirTag的行李，過去只能拿著手機向航空公司人員口頭溝通，雙方你一言我一語、比手畫腳，尋找效率較不理想。

    華航整合功能，讓自家行李系統可支援AirTag功能，未來旅客於手機生成「分享物品位置」連結後，透過網站或至服務櫃檯與華航共享，華航再透過行李系統尋找行李，幫助旅客更快鎖定遺失或延誤的行李位置。

    華航表示，當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在7天後自動失效，確保旅客隱私。

    華航表示，為更貼近旅客需求，華航增加並提升許多數位服務項目，例如中華航空App、華航雲端書坊、立即網路報到、預約自動報到、小花伴定位找人等功能，結合數位技術，持續推動更加智慧化及系統化的專業服務。

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