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    首頁　>　生活

    澎湖白沙自來水管破裂修繕 水公司緊急派水車支援

    澎湖中屯社區中午老人共餐需要清水，自來水公司出動水車支援。（魏睿宏提供）

    澎湖中屯社區中午老人共餐需要清水，自來水公司出動水車支援。（魏睿宏提供）

    2025/04/15 15:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙港子路段自來水地下管線破損，昨（14）日進行挖掘修繕，但一天過後，鄰近中屯、城前村部分高地用戶，卻仍無水可用，疑與管線末端、水壓不足有關，但今（15）日中午中屯社區老人共餐，用膳必須使用大量清水，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所緊急調度水車支援，議員魏睿宏也關心民生用水。

    根據了解，自來水公司14日通知因下午203縣道需挖掘修繕，送水時間要在晚上8時才會恢復正常供水，但是到晚間9時多時依舊沒水可盥洗，魏睿宏緊急聯繫自來水公司，自來水公司漏夜派出技術人員到場了解及想辦法排除解決問題所在。

    但是到目前為止，城前社區已有一點點微乎其微的水量、而中屯社區因地勢較高且屬於管線末端還無法有效改善供水問題，自來水公司徹夜在現場繼續努力工作，並先派遣水車供民眾取水使用。

    自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，馬公市區大部分住宅因有水塔，平日可儲水備用，因此不會因突然檢修停水，但鄉下地區多數沒有水塔，所以在高處管線末端用戶因水壓不足停水，已加壓供水，並派員繼續檢修，防止管線內空氣阻塞，導致水流不順，盡量搶在今日完成全部供水。

    白沙自來水管破裂搶修導致部分用戶停水，自來水公司人員徹夜檢測原因。（魏睿宏提供）

    白沙自來水管破裂搶修導致部分用戶停水，自來水公司人員徹夜檢測原因。（魏睿宏提供）

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