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    寶可夢機台超夯！他無聊試玩噴150元 網笑：還可刷電子票證

    1名網友分享在住家附近超商看到無人使用機台，好奇之下開始坐下來玩遊戲，打到最後總計費用150元，驚訝之餘好奇詢問網友「請問從以前寶可夢機台就這麼貴嗎？」PO文曝光後引發許多網友討論。示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

    1名網友分享在住家附近超商看到無人使用機台，好奇之下開始坐下來玩遊戲，打到最後總計費用150元，驚訝之餘好奇詢問網友「請問從以前寶可夢機台就這麼貴嗎？」PO文曝光後引發許多網友討論。示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

    2025/04/15 15:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寶可夢遊戲機台受到許多民眾喜愛，1名網友分享在住家附近超商看到無人使用機台，好奇之下開始坐下來玩遊戲，孰料捕捉寶可夢須繼續投幣30元左右，打到最後總計費用150元，驚訝之餘好奇詢問網友「請問從以前寶可夢機台就這麼貴嗎？」PO文曝光後引發許多網友討論。

    這名網友昨於批踢踢實業坊發文，內容提及原PO昨晚在住所樓下超商，恰巧發現有一台新的寶可夢機台沒人使用，好奇之下就坐下來玩，「（機台）一開始先叫你投30元，打完寶可夢再叫你投30元捕捉，最後有3個草叢各30元，合計90元，約5至10分鐘的遊戲時間，總計投幣150元，「最後還得到五張兩星到四星不等的卡」

    原PO進一步詢問，「請問從以前寶可夢機台就這麼貴嗎？還是新版的才這麼貴？一堆家長在那邊瘋狂排隊打的，打個6次就快1千元」、「這麼貴的遊戲都是誰在玩的？」

    不少鄉民看到PO文後相繼留言，有人說「我阿，一次都1500元起跳的」、「前天去賣場看到好多人排隊」、「小朋友以及中年大叔」、「我那邊全聯一堆大人在玩，男女都有」、「以前投抓各30元，新版更坑」、「而且可以刷電子票證，不用換零錢」、「以前大型機台好玩太多了，寶可夢這種連點也要那麼貴，真夠盤的」。

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