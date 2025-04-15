好天氣持續至週四 鋒面週日通過台灣
未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）
〔記者林志怡／台北報導〕近期各地天氣晴朗穩定，中央氣象署指出，類似的天氣型態將持續到週四，週五起受到鋒面接近與水氣增加影響，週末天氣將越來越不穩定，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，但因為輻射冷卻作用減弱，夜間清晨低溫回升，白天氣溫則大致持平。
中央氣象署預報員林定宜說明，週二受到東北季風增強影響，北部、東北部白天氣溫稍有降低，約25至26度，感受相對舒適，中南部地區則仍可達到29至30度，日夜溫差大，且各地因水氣偏少，維持晴到多雲的好天氣，待週三東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，各地晴朗穩定。
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林定宜說，週五將有一波鋒面在台灣北方海面建立，受到水氣增加影響，各地天氣將越來越不穩定，而這波鋒面預計在週日通過台灣，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東、南部山區也有短暫陣雨，但因為沒有輻射冷卻作用，夜間清晨低溫回升，白天氣溫則受降雨影響，大致持平。
此外，林定宜指出，下週一水氣仍然偏多，北部、東半部地區、中南部山區等，降雨機率仍高。
4/15清晨低溫。（圖為中央氣象署提供）
4/15天氣預測。（圖為中央氣象署提供）
未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）
天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）