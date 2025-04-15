台南交通再添新亮點 和順轉運站啟用

歷時3年興建「和順轉運站」今日舉辦啟用典禮。（記者王姝琇攝）

2025/04/15 14:09

〔記者王姝琇／台南報導〕歷時3年興建「和順轉運站」今日舉辦啟用典禮。市長黃偉哲表示，盼串聯鄰近亞太棒球場、台史博、安南醫院等，提供民眾結合觀光、交通、餐飲的複合式空間。

和順轉運站佔地近1公頃，設有大客車月台12席、汽車停車格38席、機車停車格73席，耗資1.6億元，中央補助8千多萬元，歷時3年竣工；建築融入「安南十六寮」在地意象搭配「微聚落」理念設計，獲2021年國家卓越建設獎肯定，站內約200坪商業空間，已引進便利商店及輕食等商家。

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站外有Youbike租借站、旅客接送區、計程車排班區、卸貨區等設施，逐步增設電動公車及小客車充電樁，屋頂設置太陽能光電裝置，是兼具人本交通、生活消費與環保綠能的多功能轉運站。

交通局王銘德表示，和順轉運站於1月15日起試營運，不論是往市區奇美醫院、成大醫院、台南火車站、多所學校，或到鄰近安南醫院、永康車站、善化車站等地，都有許多公車路線可利用。

王銘德表示，除一般市區公車，3月17日通車的「厝邊公車905線」也行經該轉運站，採用9人小巴營運，靈活串連永康轉運站、安南區公親寮、溪埔寮等傳統聚落；未來亞太棒球場若有賽事，也可加開接駁車便利球迷觀賽。

交通部公路局局長陳文瑞表示，台南升格直轄市迄今已建設6處轉運站，中央補助轉運站建設的金額也達3億元，加上近年電動公車等補助，中央挹注台南公共運輸發展的總額更超過44億元。

黃偉哲指出，台南市幅員遼闊且捷運目前尚在規劃，主要大眾運輸仍依賴公車。縣市合併之初，公車系統有許多待改善處，導致民眾搭乘意願不高，所幸總統賴清德時任市長，公車路線一條條重新建立、提升車輛品質，直到他接任市長後也延續該政策，把公車系統建立得更完善。

黃偉哲強調，對於2030年客運車輛全電動化的目標，台南市一定要更早達成，因為台南在捷運發展較慢，因此公車服務要更提升，未來台南市會與中央攜手加速精進公車系統，提升搭乘品質。

歷時3年興建「和順轉運站」今日舉辦啟用典禮。（記者王姝琇攝）

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