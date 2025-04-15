嘉市北港路徵收案 內政部都委會決議採個案變更程序續審

嘉義市長黃敏惠（中）今天出席內政部都委會，與內政部政務次長董建宏（左二）、國土署副署長徐燕興（左一）等官員合影。（嘉市府提供）

2025/04/15 14:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕延宕逾17年的「嘉市北港路兩側土地區段徵收案」送審內政部都市計畫委員會，之前國土署認為此案符合嘉義縣、市聯合審議要件。嘉義市長黃敏惠今天親自出席內政部都委會當面力陳市府希望加速推動本案開發，都委會最後決議本案採個案變更程序的方式續審。

本案於去年10月內政部都委會審議後，嘉市議員張秀華質詢質疑，嘉義縣市都分家了，都委會審議時，採納縣府書面資料，認為市府未依規定，完成縣市聯合都委會審議，要求補資料送審，此舉形同聯手縣府要將嘉市邊緣化。

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隨後內政部國土管理署發出聲明，認為本案屬於「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」相關都市計畫檢討變更案件，符合嘉義縣、市聯合審議要件，但因前述變更程序皆尚未釐清，因此都委會尚未就此部分，進入實質內容討論。

黃敏惠為表達市府立場，今天親自率領市府團隊出席由內政部政務次長董建宏主持的都委會，與會包括國土署副署長徐燕興等官員。

黃敏惠當面力陳本案重要性，強調市府與市民齊心投入、全力以赴的決心，最後成功爭取都委會支持，決議本案採個案變更程序的方式續審，可望加速推進北港路兩側開發。

市府表示，本案規劃面積約209公頃，涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅、生活配套設施，以及完善的水綠廊帶與道路系統，未來透過輕軌藍線打造嘉義縣市15分鐘產業生活圈，為大南方新矽谷產業人才提供宜居、宜業的優質環境，藉此促進青年與產業回流，帶動嘉市全面升級，實現永續發展願景。

市府強調，將持續與中央緊密協調，也會著手進行更詳細評估，並與市民積極溝通，加快並完善辦理本案變更程序。

延宕逾17年的「嘉市北港路兩側土地區段徵收案」送內政部都委會審議中。（資料照）

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