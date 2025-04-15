嘉縣社宅朴子安居動土 離台積電僅3公里

朴子安居動土儀式。（記者林宜樟攝）

2025/04/15 14:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣社會住宅「朴子安居」今天動土，地點位於縣治特區，旁有全聯、星巴克，離嘉義科學園區台積電CoWoS先進封裝廠僅3公里，共375戶，有套房、2房及3房格局，預計2029年完工。

嘉義縣長翁章梁、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、立委蔡易餘等今天出席動土儀式；翁章梁說，嘉義縣已核定3案社宅計畫，包括興建中的民雄「福樂安居」636戶、此次動土的朴子「朴子安居」375戶，以及設計中的民雄「頭橋好室」，總戶數突破千戶，展現中央地方協力推動居住正義的成果。

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翁章梁說，嘉義縣推動產業轉型，從傳統農業縣邁向「農工科技大縣」。台積電設廠嘉義科學園區、馬稠後產業園區順利招商，以及美式Outlet進駐等多項重大投資陸續進行，帶動就業機會與人口移入，越來越多年輕人口與家庭選擇在嘉義落腳，住宅需求同步增加，社會住宅目標2000戶，中埔、大林、水上及鹿草等鄉鎮將尋找合適的地點興建，打造宜居且可負擔的住宅環境。

花敬群說，感謝縣府提供土地，且行政流程有效率，嘉義縣社宅會繼續努力，如中埔、水上，朴子等及其他基地正在思考，目標2000戶一定要達標，隨著嘉義產業發展擴大，會滾動檢討。

「朴子安居」由內政部委託國家住宅及都市更新中心統包興建，嘉義縣政府協助辦理土地取得及都市計畫變更作業，基地面積約0.5公頃，為地上13層、地下3層鋼筋混凝土結構，公共空間有2所身障日照、小作所服務據點，1所社區集會空間及3戶店鋪，工程總經費20億5645萬元。

地點位於縣治特區核心區，鄰近嘉義縣政府、長庚醫院、長庚科大、永慶高中、祥和國小、故宮南院及嘉義縣田徑場，生活機能便利，車程10分鐘可至高鐵嘉義站及臺82線快速道路，交通便捷，能有效滿足當地及外來人口就學、就業需求。

嘉義縣社會住宅「朴子安居」動土。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣社會住宅「朴子安居」地點為嘉義縣精華地區。（圖由嘉義縣政府提供）

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