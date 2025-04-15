發送第3波兒童節好禮 鄭朝方開箱「粉紅星河之夢」遊戲場

圖前方沙坑和盪秋千是2歲以上幼童的專屬遊戲區。（記者黃美珠攝）

2025/04/15 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市用星際系列在市內改造6座公園的遊戲場，當作今年兒童節的第3波好禮，今天就由市長鄭朝方開箱第1個位於竹北市自強5路和成功6街節氣公園內、用粉紅色打造的「星河之夢」遊戲場，淘汰原來老舊不合規範的遊具，換上粉紅色為主色的風車城堡造型溜滑梯等，大破粉紅色是專屬女生的色彩，讓小朋友從小在遊戲中就能建立色彩和性別平等。

鄭朝方說，這個星際系列兒童遊戲場，總共花費3000萬元規劃打造，目前都已經進入驗收階段，最近1個月內，他將用每週開箱1個的速度啟用。除了前述、已經被周邊親子暱稱為「粉紅公園」的星河之夢遊戲場，後續在竹北境內還將陸續有各自用撞色橘、孔雀藍、黑曜岩、沙色黃、以及太空灰為主色調的星際系列遊戲場迎賓。

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他說，今天先解鎖的「星河之夢」，整座公園以明亮的粉色打造，這是宇宙極光中少見的幸運色，因為一般常見的是綠色，以此獻給竹北市的孩子們幸運與獨特，希望他們在此自在遊玩、激發無限想像力與創造力。

星河之夢遊戲場分齡設有2區。6到12歲區的主場在風車造型城堡，現場設有2.4公尺高的溜滑梯、攀網、獨木橋、吊環等多項體能遊戲設施。2歲以上區則是沙坑與盪秋千。旁邊都有家長陪伴區，陪伴區還設有簡易的飲料、零食架，方便家長看顧孩子。

鄭朝方說，之所以用不同的顏色呈現相同的星際主題，就是希望透過遊戲場繽紛的色彩融合地景，置入小朋友的美學教育。

值得一提的是，這些改裝重新亮相的遊戲場，地墊都將採用細礫石或稍大顆一點的石頭，取代過去的塑膠地墊，不僅不會有塑化劑等問題，鬆軟的材質也讓小朋友在遊戲中可以親近大自然。

新竹縣竹北市公所改造的節氣公園兒童遊戲場，以粉紅色為主調，實現顏色和性別平權。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市在節氣公園新解鎖的「星河之夢」遊戲場家長陪伴區都有飲料和零食架，便利家長看顧小孩。（記者黃美珠攝）

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