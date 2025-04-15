奮起湖第二停車場4/10開始收費 每半小時20元

嘉義縣鞍頂停車場不分平假日每半小時收費20元，遊客使用率不高，擬調降費率。（資料照）

2025/04/15 13:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕原本因電力問題未在今年元旦同步收費的奮起湖第二停車場，在電力設備設置完成後，已從4月10日起收費，至於奮起湖第三停車場擬提高假日費率及鞍頂停車場調降費率案，阿里山國家風景區管理處（下簡稱阿管處）仍與業者評估中，預計5月底前做出決定。

為遏阻占用公有停車場露營的「車宿族」歪風及使用者付費公平原則，阿管處1月1日起在奮起湖、隙頂風景區的5處停車場開始收費，其中奮起湖第一與第二停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第3停車場不分平假日，每半小時收費15元，當日最高150元；鞍頂停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日最高300元；隙頂停車場不分平假日每半小時收費15元，當日最高120元。

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收費第一個月雖有農曆春節連假旅遊潮，但合計收入32萬6580元，不如預期，二月份又衰退兩成左右，三月份也不理想，而停車收入主要是靠奮起湖亖個停車場支撐，鞍頂及隙頂停車場平常日都空空蕩蕩，但奮起湖第一停車場的車擋一再被損壞，業者嘆說「入不敷出」。

阿管處副處長伍哲宏表示，奮起湖及隙頂等5個收費停車場營運至今，管理處已收到多起民眾針對停車費率提供的寶貴建議，並將建議事項提請業者依實際經營狀況進行滾動式檢討，目前業者尚在評估中，5月底前應可做出決定。

據了解，奮起湖第3停車場假日巔峰時間大多一位難求，為提高時段停車周轉率，規劃提高假日的費率，鞍頂停車場則規劃調降費率，幅度仍有待進一步討論決定。

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