醫藥衛生青年將出團赴WHA 爭取台灣全球公衛參與空間

由全台醫學、牙醫、藥學、護理及公共衛生等領域青年組成的台灣醫藥衛生青年聯盟，將赴世界衛生大會為台發聲。（圖由台灣醫藥衛生青年聯盟提供）

2025/04/15 13:23

〔記者林惠琴／台北報導〕由全台醫學、牙醫、藥學、護理及公共衛生等領域青年組成的台灣醫藥衛生青年聯盟（THYA），將於5月16日至24日赴瑞士日內瓦，參與第78屆世界衛生大會（WHA）及其相關周邊活動，期盼將台灣經驗推向國際舞台，並推動台灣在全球公衛體系中爭取應有的參與空間。

台灣醫藥衛生青年聯盟理事長、台北醫學大學醫學系學生李瀚恩表示，在台灣難以直接參與世界衛生大會的國際現實下，期待台灣青年能扮演關鍵角色，為台灣外交困境提供創新解方。透過積極參與WHA周邊會議及相關活動，得以直接與各國代表及國際組織進行實質交流，清楚傳遞台灣在公衛領域的努力與卓越成就，進而爭取國際社會的認同與支持，這對提升台灣的國際能見度與影響力意義重大，。

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台灣醫藥衛生青年聯盟將聚焦非傳染性疾病相關的健康政策，深入探討包括肥胖、三高、不健康生活行為等議題，並關注具重要里程碑意義的「菸害防制框架公約」（FCTC）20週年。

此外，在世界衛生大會會議期間，台灣醫藥衛生青年聯盟將邀請美國公共衛生學會國際健康部門主席Padmini Murphy及喬治全球健康研究院政策與倡議顧問Claudia Batz，共同就全球健康威脅與青年世代可提供的創新解方展開交流。

自2014以來，台灣醫藥衛生青年聯盟前身便以「世界衛生大會台灣青年團」形式積極參與世界衛生大會，不僅激勵更多台灣青年投入國際衛生事務，更持續編纂國際衛生趨勢與各國立場的白皮書，為政府及民間組織在推動公衛政策時提供重要的參考資料。

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