臭水圳大變身！葫蘆墩西汴幹線社皮水岸廊道三角里休閒廣場啟用

台中市神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程完工，臭水圳變身乾淨水岸廊道。 （楊瓊瓔提供）

2025/04/15 14:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程完工！立委楊瓊瓔、市議員羅永珍與上百鄉親今天一起見證兼具通水、生態與休憩功能的水岸廊道，不少居民特地前來走訪新建的親水步道，大讚水岸環境煥然一新。

楊瓊瓔表示，完工後的水岸空間不僅徹底解決多年來的積水與邊坡崩壞問題，更活化閒置、雜亂的橋下地帶，打造出結合在地文化與生態景觀的故事廣場。

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農田水利署台中管理處說明，該工程位於神岡區社皮分線渠道，全長約267公尺，原有灌排水路年久失修，護岸損壞嚴重，邊坡易受雨勢侵蝕，排水不順。地方多年來不斷反映，經三角里長江炳煌與市議員羅永珍請願，並在立委楊瓊瓔持續奔走下，農業部農田水利署補助4000萬元推動改善。

農水署台中管理處表示，規劃設計過程中特別納入生態檢核機制，使用土包袋護坡與漿砌石護岸方式施作，除提升通排水效率，也符合環境永續目標。工程完成後，不僅排水功能大幅提升，渠底與邊坡更兼具穩固與視覺美感，讓這段曾被忽視的灌溉渠道，搖身一變成為社區綠帶。

完工後的水岸空間成為居民口中的「小秘境」，除了有鋪設完善的人行步道與跨越版橋，還設置了太陽能照明、休憩平台與「三角之心」地標廣場，吸引民眾前來散步、賞景。居民表示，以前這裡又亂又髒，晚上不敢走，現在整個變乾淨漂亮，走起來心情都好。

立委楊瓊瓔表示，社皮分線護岸多年失修、排水功能嚴重受限，每逢雨季即傳出淹水隱憂，這項工程除整治水利設施，全面改善邊坡保護與渠道護岸結構，並打造「魅力水岸廊道」，設置友善步道、人行橋與休憩廣場，特別保留兩株茄冬老樹，整合橋下空間設立「神岡故事牆」，呈現在地人文風貌，打造讓居民有感的水岸空間。

農業部農田水利署補助4000萬元，完成神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程。（楊瓊瓔提供）

葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程「西汴幹線社皮水岸廊道三角里休閒廣場」15日啟用。（楊瓊瓔提供）

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