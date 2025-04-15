自救會反對淡海公七公園設警消廳舍提告 開庭盼保留生態綠地

淡水區公七簡易自然公園現況。（資料照）

2025/04/15 13:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府為因應淡海新市鎮人口成長及治安、救災需求，於淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園啟動「警消聯合辦公廳舍」興建計畫。然而，此案卻遭公七公園自救會反對，並由會長林彥廷等10人提起行政訴訟，案件於今（15）日於台北高等行政法院開庭審理。

公七公園腹地面積約3公頃大，警消廳舍基地面積約1.5公頃，規劃一棟地下一層、地上四層的多功能辦公大樓，預計設置新市派出所、淡海捷運警察分隊及淡海消防分隊。該工程經費3億餘元，已於2024年12月動土，預計2026年完工。不過此案卻被自救會反對，今天林彥廷等10人代表到法院出席開庭，並在場外高舉「挖公園 蓋警消 亂車軌」等手舉牌，也高喊「救交通、護公七」等口號。

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林彥廷表示，這次提起行政訴訟是期盼法院能夠在適法的前提下，也能站在人本的角度去判定是非，且自救會的「一貫訴求」是反對市府「荒廢閒置用地，破壞自然公園，並且製造交通破口，使蓋警消的美意成為交通衝擊的元兇」。

林彥廷說，自救會則希望在淡海新市鎮透過設置臨時警消據點來加速警消進駐，同時另外選址而不破壞淡水公七自然公園這座淡海新市鎮唯一的自然森林生態園區，還希望警消設置地點不會因位處主要道路而創建交通破口致使產生交通衝擊。

委任律師簡凱倫表示，公七自然公園於都市計畫中，承載保育珍貴野生動植物的功能，包括台灣藍鵲、五色鳥、白鷺鷥、白頭翁等珍稀鳥類外還有原生螢火蟲和山羌等珍稀小動物。且在極端氣候下，具有緩衝極端強降雨及調節都市微氣候等調適功能，但市府在裁量許可時，卻予以忽視，包括公園內究竟有何珍稀野生動植物都未予調查，已顯然有裁量瑕疵。

新北市府警察局去年舉辦「淡水警分局新市派出所、捷運警察分隊及消防局淡海分隊共構新建工程動土典禮」；圖為完工模擬圖。（淡水警分局提供）

今天公七公園自救會長林彥廷（右黑眼鏡）等10人代表到法院出席開庭，並在場外高舉「挖公園 蓋警消 亂車軌」等手舉牌，也高喊「救交通、護公七」等口號。（公七公園自救會會長林彥廷提供）

淡水區公七簡易自然公園。（公七公園自救會長林彥廷提供）

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