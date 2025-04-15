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    首頁　>　生活

    雲林大埤沈氏家族捐贈5輛消防救護車 守護鄉親生命財產

    大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，提升大埤的救災救護量能。（記者黃淑莉攝）

    大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，提升大埤的救災救護量能。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/15 13:36

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族今（15）日捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，沈氏家族已陸續捐贈家鄉5輛救護、消防救災車輛，提升大埤的救護防災能力。家族成員拓凱公司董事長沈文振說，水箱、救護車雖是「萬一」功效，但沒有為「萬一」做好準備，卻可能造成人命、財產損失。

    今天捐贈典禮沈氏家族成員多人出席，大哥沈文發擔任大埤消防分隊義消顧問，沈文振及其他成員也都專程回來，沈文振指出，雲林許多鄉親外漂在外，不論在國內外都心繫家鄉，大哥住在家鄉只要聽到地方有需要，提出來其他兄弟二話不說齊心協助。

    雲林縣長張麗善表示，沈氏家族成員多數在外地打拚，卻十分關心家鄉，有感大埤資源不足，2016年為紀念父親沈龍慶百歲冥誕，捐贈2輛救護車，後續又捐了2輛消防勘災車及今天的小型消防水箱車，提升大埤災害搶救、救護能力。

    大埤鄉長林森寳說，沈氏家族捐贈的消防勘災車在去年凱米颱風發揮大功效，這次的小型消防水箱車完全適合大埤鄉巷弄狹小的特色。

    消防局長林文山指出，這輛小型消防水箱車造價450萬，麻雀雖小五臟俱全，可裝載2.1公噸的水，配備有水帶等基本救災設備，還有照明燈等特殊裝置，機動性強，大埤許多竹林、堤防、民宅等多位處狹小巷弄，這輛水箱車完全適合大埤的救災特性。

    大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，累計這幾年沈氏家族共捐贈5輛價值逾1、2000萬元的救災、救護車輛。（記者黃淑莉攝）

    大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，累計這幾年沈氏家族共捐贈5輛價值逾1、2000萬元的救災、救護車輛。（記者黃淑莉攝）

    小型消防水箱車造價450萬元，各項救災設備齊全。（記者黃淑莉攝）

    小型消防水箱車造價450萬元，各項救災設備齊全。（記者黃淑莉攝）

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