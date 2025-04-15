雲林大埤沈氏家族捐贈5輛消防救護車 守護鄉親生命財產

大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，提升大埤的救災救護量能。（記者黃淑莉攝）

2025/04/15 13:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族今（15）日捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，沈氏家族已陸續捐贈家鄉5輛救護、消防救災車輛，提升大埤的救護防災能力。家族成員拓凱公司董事長沈文振說，水箱、救護車雖是「萬一」功效，但沒有為「萬一」做好準備，卻可能造成人命、財產損失。

今天捐贈典禮沈氏家族成員多人出席，大哥沈文發擔任大埤消防分隊義消顧問，沈文振及其他成員也都專程回來，沈文振指出，雲林許多鄉親外漂在外，不論在國內外都心繫家鄉，大哥住在家鄉只要聽到地方有需要，提出來其他兄弟二話不說齊心協助。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，沈氏家族成員多數在外地打拚，卻十分關心家鄉，有感大埤資源不足，2016年為紀念父親沈龍慶百歲冥誕，捐贈2輛救護車，後續又捐了2輛消防勘災車及今天的小型消防水箱車，提升大埤災害搶救、救護能力。

大埤鄉長林森寳說，沈氏家族捐贈的消防勘災車在去年凱米颱風發揮大功效，這次的小型消防水箱車完全適合大埤鄉巷弄狹小的特色。

消防局長林文山指出，這輛小型消防水箱車造價450萬，麻雀雖小五臟俱全，可裝載2.1公噸的水，配備有水帶等基本救災設備，還有照明燈等特殊裝置，機動性強，大埤許多竹林、堤防、民宅等多位處狹小巷弄，這輛水箱車完全適合大埤的救災特性。

大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族捐贈一輛造價450萬元小型消防水箱車給大埤消防分隊，累計這幾年沈氏家族共捐贈5輛價值逾1、2000萬元的救災、救護車輛。（記者黃淑莉攝）

小型消防水箱車造價450萬元，各項救災設備齊全。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法