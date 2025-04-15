鹹鴨蛋白有救了！ 畜試所開發纖蛋白加工技術

鴨蛋有8成以上都以加工為主，如製作為鹹蛋等，鹹鴨蛋白液過去鹹度過高，通常都必須請專業廠商清運，畜試所開發加工技術，讓鹹鴨蛋白液轉身一變成美味食品。（資料照）

2025/04/15 13:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內生產的鴨蛋超過8成都以加工為主，通常都是製作為皮蛋或鹹蛋，其中鹹蛋都取蛋黃，鹹蛋白液因鹹度過高，通常多由環保公司回收清理，農業部畜產試驗所研發生鹹鴨蛋白加工技術，添加膳食纖維並降低鈉含量製作為纖蛋白，口感類百頁豆腐與豆干，將有助鹹蛋全利用。

國內節慶食品不論是端午節的肉粽或中秋節的月餅、蛋黃酥，不能缺少的靈魂要角就是黃澄澄的鹹鴨蛋黃，另外快炒店的「金沙」類料理如金沙苦瓜、金沙花枝等，金沙醬也都是用鹹蛋黃炒製而成，相對於深受國人喜愛的鹹鴨蛋黃，鹹蛋白液則明顯不受青睞，少量會混入麵粉製作麵條或混入魚漿製作魚丸等，但通常都是由加工廠雇用專業清運公司丟棄清理為主。

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為讓鹹蛋白液不再只能是農業廢棄物，畜試所畜產加工組助理研究員吳玲彩開發鹹鴨蛋白液加工技術，透過添加膳食纖維等，讓過去鹹篤篤的鹹鴨蛋白液降低鹹度，並具有低醣、低脂、高蛋白等優點的全天然纖蛋白食品，吳玲彩指出，每100公克的纖蛋白，鈉含量約400毫克，跟坊間1顆茶葉蛋的鈉含量相當，該纖蛋白食品可以即食，也能作為滷味攤、快炒店的食材，口感接近百頁豆腐與豆干，適合健身族群或飲食需要控醣的民眾等。

吳玲彩進一步指出，纖蛋白製作完成後需要冷藏保存，保存期限可達2個月，因為食材是使用鹹鴨蛋白液，因此成本也不會過高，主要走平價路線，該技術已通過農業部的非專屬技術授權，已有廠商有意願技轉。

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