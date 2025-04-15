珠蔥季限定！新北推799元食農小旅行 珠蔥饗宴半價優惠

春天是新北珠蔥一年中最鮮嫩甘甜的季節，市府邀請民眾到平溪產區品味鮮甜的珠蔥。（記者陳奕劭攝）

2025/04/15 13:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕春天是新北珠蔥一年中最鮮嫩甘甜的季節，新北市農業局與平溪區農會合作，推出珠蔥食農小旅行、公益手作珠蔥餅乾DIY、半價珠蔥饗宴優惠，邀請民眾到平溪產區品味鮮甜的珠蔥。活動詳情可至臉書「平溪區農會」或臉書「新北市農業局-稼日蒔光」查詢。

市府農業局長諶錫輝表示，平溪區農會今年與唐氏症基金會合作，4月19日至25日舉辦「蔥滿愛餅乾 DIY」，珠蔥餅乾與水餃2％銷售收益將捐助公益，2梯次各25位，只需325元（原價650元），即日起報名；台北凱達大飯店家宴中餐廳即日起至5月15日也推出期間限定的「蔥蔥食刻」星級料理。

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平溪區農會理事長王定國指出，今年推出「蔥啟回憶小旅行」，帶領遊客親採翠綠珠蔥、體驗手作珠蔥肥皂，品嚐在地珠蔥美食饗宴，原價1300元，優惠價799元，每梯各40位，4月26日與5月4日2場次將於即起開放報名。

王定國說，平溪農會旁廣場4月26日將舉辦產地展售會，有農產品市集與DIY體驗區，原價6000元的珠蔥饗宴席開10桌，每桌優惠價3000元，即起線上報名；即日起至5月底於平溪、烏來、新店、深坑與石碇等商圈的指定餐廳消費滿500元，可獲得100元折價券，將3張不同店家的折價券憑據寄回平溪農會，前50名贈送一包珠蔥水餃。

市府副秘書長張其強表示，今年以「農產推廣、在地旅遊、公益關懷」展現新北珠蔥的多元價值，不僅提升產品能見度，也讓珠蔥串聯產地與城市生活，成為愛心與行動的溫暖橋樑。欲購買當季珠蔥可詳洽平溪區農會電話（02）2495-1051。

春天是新北珠蔥一年中最鮮嫩甘甜的季節，平溪區農會向市府副秘書長張其強（左）介紹珠蔥吃法。（記者陳奕劭攝）

平溪區農會今年與唐氏症基金會合作，4月19日至25日舉辦「蔥滿愛餅乾 DIY」。（記者陳奕劭攝）

即日起至5月底於平溪、烏來、新店、深坑與石碇等商圈的指定餐廳消費滿500元，可獲得100元折價券。（記者陳奕劭攝）

新北市農業局與平溪區農會合作，推出珠蔥食農小旅行、公益手作珠蔥餅乾DIY、半價珠蔥饗宴優惠。（記者陳奕劭攝）

春天是新北珠蔥一年中最鮮嫩甘甜的季節，平溪區農會向市府副秘書長張其強（左）介紹珠蔥料理方法。（記者陳奕劭攝）

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