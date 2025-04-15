新北去年兒童事故1163傷 下午4至6點、交岔路口最多

新北市府今天舉行道安會報，由副市長陳純敬主持。（記者董冠怡攝）

2025/04/15 13:27

〔記者董冠怡／新北報導〕兒少交通事故頻傳，新北市府今天在道安會報中指出，根據去年（2024年）統計資料顯示，0歲至12歲兒童事故有1163人受傷、0人死亡；當事人以乘客1092人為多，好發於下午4點至傍晚6點及交叉路口；另外，今年規劃要在板橋、蘆洲區內，擇定兩處劃設行人友善區，整體性改善區域交通。

市府秘書小組簡報表示，2024年兒童事故受傷人數1163人，較2023年的1128人多出35人，皆無人死亡，事故當事人類型中，以乘客佔比75.3%最高，其次為行人15.3%、自行車7.3%、其他2.0%。下午4點至傍晚6點最常發生、其次傍晚6點至晚上8點、早上6點至8點，地點則以交岔路口（52.9%）與路段（43.4%）為主。

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交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，上述僅是針對兒童事故分析數據，是否都在學校周邊發生，仍待進一步探究，尚無法斷定，僅能從現有資料推論相關性；除了通勤接送、去安親班或補習班，外出遊玩、住家附近騎腳踏車或路邊障礙物遮蔽視線、寵物暴衝、開車門所致都有可能，持續關注並檢討通學環境，加強宣導正確用路觀念。

交通局專門委員林昭賢說明，今年要做兩處行人友善區，擇定人潮較多、有大眾運輸場站、學校或商圈的區域劃定範圍，檢討範圍內的人行動線、交通設施，進行整體性改善。

一處是在板橋區忠孝國中、後埔國小，匡列周邊300公尺，實體改善輔以標線、降速等方式，提升通行安全，已有初步規劃，最快本月辦理會勘，與地方溝通凝聚共識，接著舉行說明會，聽取民眾意見反饋，蒐集並調整、待確定後公告，劃定為行人友善區，速限降為30公里，預計下半年施工。

另一處是蘆洲空大，鄰近捷運站、市場、蘆洲國小，結合先前的人行道改善工程計畫，從原本的中正路、忠孝路、復興路廊擴大至三民路，包圍成一個區塊，完善巷道設施、標誌標線處理斷點，著手規劃中。

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