中國餐具頻違規！ 「ZARAHOME、城市綠洲、台灣美耐皿」都中鏢

ZARA HOME的陶瓷碗，被檢出鉛含量達10ppm，超過法定標準，在邊境被攔截。（食藥署提供）

2025/04/15 12:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（15日）公布最新邊境檢驗不合格名單，共有7批產品違規，其中就有3批是來自中國的餐具，知名品牌ZARA HOME、城市綠洲與台灣美耐皿都中鏢，違規原因分別為重金屬鉛超標及溶出試驗不合格，所幸這些問題商品都在邊境被擋下，未流入市面。

跨足家居市場的快時尚品牌ZARA，這次也踢到鐵板，這批由荷商愛特思公司輸入、品牌名「ZARA HOME」的陶瓷碗，被檢出鉛含量達10ppm，超過法定標準的2倍。食藥署副署長林金富說明，雖然業者近半年共輸入257批類似陶瓷碗，目前僅這一批不合格，但已將抽驗比例從原本的2%至10%，提升至20%至50%，該批產品3.29公斤，也依規定全數退運或銷毀。

請繼續往下閱讀...

另一款違規產品則是「城市綠洲」引進的「MUN’S &」摺疊餐具，林金富說，食藥署進行模擬測試後發現，湯勺、漏勺、夾子等器具在高溫水、醋酸與乙醇環境下，蒸發殘渣值最高飆破194ppm，遠高於標準的30ppm以下，整批共68公斤已全數退運或銷毀。

而台灣美耐皿公司進口、由中國「宏冠美耐皿」製造的餐具，也在溶出試驗中不合格，以4%醋酸進行高溫測試後，蒸發殘渣值高達61ppm，超標逾1倍。

林口長庚毒物科主任顏宗海提醒，很多陶瓷餐具為了好看會上色，但顏料可能含鉛，吃東西最好別直接接觸彩繪面，鉛吃多了不僅傷腎，也傷心，還可能讓人手麻、走路不穩、容易疲倦，對於小朋友的影響更大，恐出現過動、注意力不集中，甚至自閉傾向；選購餐具時應挑選標示清楚、具合格認證的產品，對於來路不明或顏色鮮豔的器皿，別只看外表，吃進肚子裡的安全才最重要。

今天公布的7批不合格品項，除了中國製餐具外，還有日本鮮柑橘、印度香芹粗碎、美國鮮橙有農藥殘留問題，另有一批中國的鹿茸萃取粉則因漂白劑違規被攔截。

城市綠洲自中國引進的「MUN’S &」摺疊餐具也因未通過溶出試驗被攔截。（食藥署提供）

台灣美耐皿公司進口中國「宏冠美耐皿」製造的餐具也未通過溶出試驗。（食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法