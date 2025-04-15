大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲ROT 餐廳最快2個月恢復營運

在林業及自然保育署副分署長張岱（中）的見證下，台中分署長張弘（左）與惠來企業董事長顏世陸（右）簽約「大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲等設施增改修建、營運移轉案」。（記者歐素美攝）

2025/04/15 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲將委由惠來大雪山股份有限公司整修經營10年，林業及自然保育署台中分署長張弘毅與惠來企業董事長顏世陸今簽約，惠來將投入逾8000萬元，整建60餘間客房、小木屋及餐廳，並引進太空艙露營車，設置車露區，同時導入電動7人座遊園接駁車，其中，餐廳最快2個月即可恢復營運，小木屋最快暑假開放，其餘年底前將全面完工開放。

「大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲等設施增改修建、營運移轉案」，營運設施涵蓋60餘間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地等設施，其中半數客房將規劃為平價房型，雙人房平日每晚2800元、假日3800元，親民價格讓更多民眾可輕鬆前來體驗享受大雪山之美；餐廳預計6月中旬即可整修完畢，提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境；住宿設施部分，小木屋區域最快暑假開放，其餘區域則預定於年底前全面完工開放。

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張弘毅表示，這將是台中分署重要的里程碑！對遊樂區未來10年的營運及提升服務品質有很大的助力。尤其49K設置車露區，可避免大雪山林道沿途違停的問題，促參案將造成兩贏。

惠來谷關溫泉會館總經理尹敬倫表示，這次簽約不僅是合作的開始，更是創造未來的起點！惠來將投入逾8000萬元進行修繕及更新設備，希望2個月內將餐廳營運起來，讓大雪山的遊客有比較良好的用餐環境。

此外，園區亦將導入電動7人座遊園接駁車，自43K遊客中心行駛至49K小雪山區域；49K的小雪山據點則規劃可容納20席的車露區，另購入5輛每輛價值138萬元的太空艙式露營車，讓無論是否具備露營車設備的旅客都可在星空下享受獨特的宿營體驗。

尹敬倫表示，未來將導入惠來谷關溫泉會館服務的精神及理念，讓大雪山ROT案遊客有更好的住宿旅遊體驗。

林業及自然保育署副署長張岱表示，森林遊樂區朝向民營化來推動，大雪山是重要的標的，盼共創在地經濟多贏。

立法院副院長江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏、吳振嘉議員及和平區公所秘書王正顯及和平區農會理事長楊淑青等皆出席簽約儀式。

惠來集團將在大雪山國家森林樂區引進每輛價值138萬元的太空艙式露營車。（記者歐素美攝）

每輛價值138萬元的太空艙式露營車，內部豪華。（記者歐素美攝）

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