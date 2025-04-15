彰化13件文創精品甄選出爐 搖搖馬、金雞母都上榜

台卷木建材公司以鹿港百年廟宇文化為靈感，打造《雲端遙遙門神系列》，獲選今年彰化縣文創精品商品。（記者張聰秋攝）

2025/04/15 13:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕小靈感、大創意！以鹿港百年廟宇文化為靈感，台卷木建材公司設計出《雲端遙遙門神系列》文創商品，主打「四季平安」與「五福臨門」主題，門神手持法器與吉祥祝賀詞，底座還設計成搖搖馬造型，象徵門神雲駕霧行、保平安，兼具收納功能，巧妙把傳統信仰結合現代創意，入選今年彰化縣的文創精品認證。

由彰化縣政府主辦的彰化文創精品徵選活動，今年吸引75家業者報名，共135件作品參賽，最終選出13件優秀作品，作品類型多元，從香品、家具、燈飾、陶盤到茶包禮盒、明信片，每一件都展現彰化在地特色與產業魅力。今天（15日）上午，彰化縣文化局在彰化縣警察局中庭舉辦授證典禮，由縣長王惠美親自授證給得獎者，肯定獲獎者將在地文化注入產品設計的用心與創意。

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文化部文創委員廖佳玲表示，這些作品不只體現地方文化，也看見許多返鄉青年帶著創意與熱情，投入彰化文創產業，讓文化不只保存，更能流行、生活化。配合今年彰化承辦的台灣設計展，相信彰化縣政府持續推動文創發展，會讓更多人看見彰化的美與創意。

10件文創商品為《鮮甜欲滴》／董坐石硯（靈感來自彰化葡萄，融合自然美學與石藝）、《半線縣城圖 & 彰化百景明信片》／踏圖文創坊（木刻與孔版技法結合QR Code導覽）、《雲端遙遙門神系列》／台卷木建材有限公司（門神結合搖搖馬設計兼具收納）、《窗景書擋》／格瑋國際有限公司（傳統窗花轉化為實用文具）、《無敵發財雞–金雞母組》／祥傑工業有限公司（以鋁合金打造金雞招財意象）、《花磚器皿系列》／白玥窯工作室（彰化花磚紋樣轉化成生活陶器）、《復古花磚陶盤禮盒》／力野茶陶所（60-70年代馬賽克花磚圖樣重現）、《微城層几（HILLTOWN）》／造浪者設計工作室（彰化聚落建築為靈感的模組家具）、《久彌香．香餅系列產品》／施金玉沐香齋有限公司（香餅融入龍舟、媽祖等節慶元素）、《點燈–小不點桌燈、光繞福祿葫蘆燈》／葫巧工坊（葫蘆雕刻融合山櫻花透雕技法）。

視覺及包裝設計類3件：《蕾絲米帛燒–海棠窗花木盒》／上禾堂國際美食有限公司（結合鹿港木工與美學設計）、《花鳥風月袋茶系列》／彰化縣花壇鄉農會（中式剪紙與茉莉花元素結合）、《花見夫人一口蛋捲花見禮盒》／蛋香屋食品行（以彰化各鄉鎮代表花卉為設計靈感）。

今年彰化縣13件文創精品商品獲選之一，《無敵發財雞–金雞母組》由祥傑工業有限公司以鋁合金打造金雞招財意象。（記者張聰秋攝）

葫巧工坊以葫蘆雕刻，融合山櫻花透雕技法，設計出《點燈-小不點桌燈、光繞福祿葫蘆燈》獲得今年彰化文創精品商品。（記者張聰秋攝）

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