農改場雙管齊下生物防治銀葉粉蝨 青農小番茄量增、成本減半

農改場去年向日本取經，以種植醉蝶花再導入生物防治「菸盲椿」，降低銀葉粉蝨對小番茄的危害。（記者李文德攝）

2025/04/15 12:47

〔記者李文德／雲林報導〕農業部台南區農業改良場為降低銀葉粉蝨對小果番茄的危害，去年向日本取經，以種植醉蝶花再導入生物防治「菸盲椿」，去年共有超過30公頃小蕃茄溫室受惠。農改場因此在雲林北港青農蘇員億的果園舉辦觀摩會。蘇員億提到，導入後產量增加約3成，生產成本降低近半，為小番茄種植有極大好處。

27歲的蘇員億返鄉投入農業，在0.3公頃的溫室中種植小蕃茄已近5年，無奈在農作過程中常遇到銀葉粉蝨的困擾。他表示，銀葉粉蝨會吸食植物株養分，更會將番茄黃化捲葉病毒透過刺吸過程傳播到植株上，受感染的植株會呈現有生長不良、果實無法正常轉色等情況，進而造成產量大減，當時僅能用農藥防治病蟲害。

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蘇員億表示，種植第三年開始嘗試使用生物防治，導入銀葉粉蝨天敵「菸盲椿」，近期也透過農改場輔導種植醉蝶花，雙管齊下，以無毒、生物防治的方式種植小番茄。

蘇員億說，如今小番茄每顆「頭好壯壯」外，因為沒有銀葉粉蝨的危害，產量增加三成，更成功將小番茄採收時間延長2至3個月，且過去都需要定期噴灑農藥，所花費的費用不少，如今使用生物防治下，生產成本大幅減少一半，且可以無毒、友善耕作，更讓消費者們食得安心。

農改場日前在蘇的溫室果園前舉辦觀摩說明會，吸引上百名農民前來參與，紛紛提問菸盲椿及醉蝶花等生物防治作法。

台南農改場長陳昱初表示，為解決農民銀葉粉蝨管理困境，農改場2020年起研究菸盲椿操作方式，經多年試驗推廣，現已廣為小果番茄農民接納，粗估2024年約有35公頃設施採行。此外，去年更從日本取經，種植醉蝶花來長期維持菸盲椿族群，盼「雙管齊下」的生物防治能夠創造農民更大的收益。

陳昱初表示，目前農業部動植物防疫檢疫署的「作物生物防治天敵補助作業」已開跑，以防檢署公布生物防治天敵名單為限，農民將購買補助資材的發票憑證交給轄區農會造冊，依憑證所列金額補助二分之一，每公頃最高補助一萬元。

27歲的蘇員億投入生物防治後，小番茄產量增加、種植成本減少，更能以無毒耕作讓消費者吃到安心的小番茄。（記者李文德攝）

27歲的蘇員億（左2）投入生物防治後，小番茄產量增加、種植成本減少，更能以無毒耕作讓消費者吃到安心的小番茄。（記者李文德攝）

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