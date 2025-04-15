嬰幼兒受虐率5年成長1.2倍 家內虐待84％來自父母

衛福部與專家提醒家長育兒抓狂時刻有解方，呼籲各界一起終止兒虐。（記者林惠琴攝）

2025/04/15 12:42

〔記者林惠琴／台北報導〕家長抓狂、寶寶受害！衛福部今（15日）公布嬰幼兒受虐比率5年成長1.2倍，每年超過2千人受害，且逾9成發生在家中，來自父母占84%最高，家長失控原因過半數為孩子生活規範、作息、飲食問題；專家建議照顧過程掌握停止自責、看見孩子的需求、聽正面建議等「停、看、聽」原則，以免釀成悲劇。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，近5年0至6歲嬰幼兒受虐比率從千分之2.26上升至2.65，5年成長1.2倍，主要是民眾警覺性變高增加通報而揭露，每年約2千多人受虐；發生場域高達93%為家內，來自父母占84%；受虐類型以身體虐待占49%最高，例如不斷哭鬧一時失控徒手打巴掌；其次是疏忽占44%，例如獨留、營養不良、未就醫等。

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張秀鴛分析家長抓狂原因也是孩子受虐原因，以生活規範、作息、飲食問題占52%為大宗，包含孩子晚上不睡覺、吃飯吃這麼久、剛換尿布又漏尿、玩具亂丟、兄弟姊妹一天到晚打架、帶出門亂跑亂衝亂撞等，過去曾有重大不幸事件是孩子洗澡前已排便，但洗澡過程又於澡盆大便，結果遭家長失手打死。

其他家長抓狂原因尚有18%不耐哭鬧、15%獨留孩童等教養知能不足，以及與家長衝突波及、家長精神及藥酒癮、家庭照顧壓力等有關。

柚子醫師陳木榮分享，臨床上曾看到年僅17歲的父母，小媽媽因不滿小爸爸為幫學妹慶生躲避育兒事宜，就整夜將年僅3個月大的寶寶丟在沙發上哭整夜，直到阿嬤帶來就醫，也有家長因孩子發育遲緩在門診哭泣，醫師安撫長達70分鐘，坦言育兒沒人教，當父母要先有心理建設，不同年齡擔心的事情不一樣。

「不管做什麼，寶寶都哭不停！」台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉表示，這是新手媽媽常見的無助狀態，總是很迷惘孩子的需求是否都已被滿足，但又對於自己像是安撫哭聲的「人肉奶嘴」，難求一刻休息感到苦悶，向長輩碎念幾句發洩，卻可能換來「抱怨這麼多幹嘛？本來照顧小孩就是這麼辛苦」的回應，再度猶如被打一拳掉入深淵，情緒會更糟。

楊珮璉指出，照顧嬰幼兒最重要就是滿足他們的吃跟睡，而寶寶的安全感來自規律作息，可以製造一個飢餓、睡眠循環，讓每件事情在固定的節奏上發生，傳達「我會照顧你，不用靠哭泣傳達需求」的訊息給小孩。

楊珮璉也建議，家長避免觀看名人、網紅帶小孩出遊一派輕鬆的影片，以免產生比較心態，焦慮會升高，且不同世代育兒有差異，要將有些長輩的觀念放在大腦資料庫外，不要走心，建議照顧過程掌握「停、看、聽」，分別是停止自責、看見孩子的需求、聽正面建議。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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