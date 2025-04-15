改善水壓與水質 蔡其昌爭取4300萬汰換清水區老舊自來水管

立委蔡其昌爭取4300萬經費，改善清水街以南區域老舊自來水管汰舊換新工程，管線長度達3810公尺，可嘉惠約1500用戶。 （記者歐素美攝）

2025/04/15 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區清水街上自來水管老舊破損，影響供水水質，並出現水壓不足等問題，立委蔡其昌獲知後今天邀集台灣自來水公司第四區管理處處長張裕浩、清水營運所主任陳立人、市議員王立任、楊典忠服務處、清水區靈泉里長顏貽松等會勘，爭取4300萬經費進行自來水管汰舊換新工程，管線長度達3810公尺，可嘉惠約1500用戶。

立委蔡其昌表示，過去持續在海線地區爭取自來水延管及老舊管線汰舊換新的工程，透過延管讓自來水可以更加普及，而針對已有自來水地區，則因管線老舊破損，他爭取管線汰舊換新，更換為石墨鑄鐵材質的新水管，除可以讓水質變好，也可以讓水壓增強、解決管線滲漏的問題。

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蔡其昌說，去年已爭取4000萬將清水街以北6個里區域的老舊管線汰換完成，今天再爭取4300萬進行清水街上以南區域的老舊管線汰換，受益戶數約1500戶，未來工程期間可能會對交通與居民出入稍微造成影響，也呼籲鄉親注意安全，將會督促工程如期如質完工，早日帶給鄉親更好、更健康的水質、更舒適的生活環境。

台灣自來水公司清水營運所主任陳立人指出，這次清水區靈泉里、清水里等汰換管線工程，總經費約4300萬，受益戶數達1500戶，預計6月進場施工，明年3月底完工，並將同步辦理路面刨鋪作業，提升道路品質。

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