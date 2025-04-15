環境部邀全民響應地球日 玩遊戲抽Switch、Apple Watch

環境部今天舉辦世界地球日活動起跑記者會，邀請全民參與響應永續行動。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/15 12:24

〔記者陳嘉怡／台北報導〕下週就是422世界地球日，今年主題為「地球力」盼集結全球之力支持再生能源。環境部20日（週日）將在大安森林公園舉辦「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動，透過闖關遊戲帶領大眾認識再生能源，完成闖關還有機會抽出任天堂Switch、Apple Watch Series 10等多項獎品。

環境部次長沈志修表示，地球日是全球最具指標性的環境倡議日，今年迎來第55週年，主題為「Our Power, Our Planet（地球力）」，今年估計有192個國家、超過10億人響應。今年環境部也與各地方政府及多個民間單位，將在4月間舉辦一系列地球日活動，這週六（19日）環境部將與各地方政府舉辦全民淨街行動，全國各地估計有上萬人同步響應。

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環境部環境保護司長徐淑芷，環境部20日（週日）也將在大安森林公園舉辦「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」以地球力主體之ㄧ的能源為主軸，邀請光電永續協會、台灣海洋能發展協會等多個單位，展示說明風、光、水、海洋及地熱等多種再生能源型態，並藉由闖關遊戲讓民眾更認識能源。

週日活動當天，只要集滿5個闖關集章即可參加抽獎，抽獎禮品包括任天堂Switch、Apple Watch Series 10、讀墨彩色電子書閱讀器、Airpods 4等多項好禮；完成闖關集章後，若再加入環境部LINE官方帳號會員則可再加碼抽咖啡。

環境部週日（20日）將在大安森林公園舉辦活動，透過闖關遊戲帶領大眾認識再生能源，完成闖關還有機會抽出任天堂Switch、Apple Watch Series 10等多項獎品。（圖由環境部提供）

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